Tragedia en Estados Unidos: Novio muere en accidente de helicóptero horas antes de su boda

David McCarty, de 59 años, originario de Queen Creek, Arizona, Estados Unidos, pilotaba el helicóptero privado que sufrió un accidente y se estrelló el 2 de enero de 2026 en un terreno remoto y accidentado al sur del pueblo de Superior, en el condado de Pinal. Ello ocurrió horas antes de casarse con su prometida Joelleen Linstrom. y McCarty llevaba a tres sobrinas a bordo en un paseo previo a la boda.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pinal (PCSO) confirmó las muertes de McCarty y las jóvenes Rachel McCarty (22 años), Faith McCarty (21 años) y Katelyn Heideman (21 años), todas de Oregon y primas entre sí.

Tragedia en Arizona: novio y sus tres sobrinas mueren en choque de helicóptero

Un llamado al número de emergencias 911 alrededor de las 11:00 horas del viernes alertó sobre el accidente. El testigo vio cómo el helicóptero golpeaba una cuerda recreativa de 1 kilómetro de largo tendida a través de la cadena montañosa antes de precipitarse al fondo del Telegraph Canyon.

Las autoridades locales realizaron una operación extrema para llegar al sitio, ya que el terreno escarpado y la distancia de carreteras pavimentadas causaron que el rescate tardara más tiempo. La Administración Federal de Aviación (FAA) impuso una restricción temporal de vuelos sobre la zona por seguridad.

Familiares identificaron a las víctimas a través de publicaciones en redes sociales. Un pariente escribió en Facebook : “Mi familia y yo queremos agradecerles a todos por los pensamientos positivos, oraciones, llamadas y mensajes de texto. Por favor, continúen orando por cada miembro de la familia mientras procesamos este dolor de corazón. Todo el amor y apoyo es bienvenido. Realmente no tenemos palabras en este momento. Todos están juntos en el cielo”.

Investigación de la NTSB: ¿era ilegal la cuerda en el cañón de pinal county?

La Junta Nacional de Seguridad en el Trasporte (NTSB) y la FAA realizarán las investigaciones respectivas del incidente. Además, colaborarán con el Servicio Forestal para determinar cómo instalaron la cuerda, usada para practicar deporte de equilibrio, en esa área remota.

El alcalde de Superior publicó en redes sociales : "Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los involucrados en este trágico choque de helicóptero hoy", y agregó que los primeros equipos de emergencia locales ayudaron a localizar la aeronave y continuarán trabajando con la NTSB.

McCarty y Linstrom anunciaron su compromiso en septiembre en redes sociales. Tras el accidente, ella subió una foto de él pescando, sin añadir descripción alguna.