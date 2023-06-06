Estados Unidos promete mayor esfuerzo contra sobredosis de fentanilo

El gobierno de Estados Unidos se comprometió a redoblar esfuerzos para combatir uno de los mayores problemas de salud que enfrenta: la sobredosis de drogas sintéticas como el fentanilo.

Este martes 6 de junio se realizó una cumbre en la Casa Blanca para promover un enfoque multifacético contras las drogas ilícitas en donde participaron responsables de salud pública de México y Canadá.

Durante la cumbre, el gobierno de Joe Biden se comprometió a utilizar herramientas como medicamentos contra las sobredosis, recopilación de datos para guiar sus esfuerzos y mayores sanciones a quienes se dediquen a la comercialización de fentanilo y otras drogas sintéticas.

"Hoy estamos aquí para (...) ver cómo se puede mejorar nuestra respuesta colectiva y el papel que tiene la recopilación de datos para salvar vidas", declaró Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca.

It was an honor to address @FACESandVOICES at the Recovery Leadership Summit to discuss the progress our country has made, and the work we still have to do. @POTUS and this Administration are dedicated to building a recovery ready nation. pic.twitter.com/DJV49lP2yD — Rahul Gupta (@DrGupta46) June 5, 2023

De acuerdo con el funcionario estadounidense, cada año mueren un número sin precedentes por sobredosis e intoxicaciones en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que es importante un enfoque conjunto para hacer frente a la crisis de fentanilo.

Tan solo en 2022 se reportaron 109 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos, dos tercios estaban relacionadas con drogas sintéticas como el opioide fentanilo.

¿Qué medidas tomará Estados Unidos contra el fentanilo?

El gobierno de Estados Unidos indicó que busca reunirse con los fabricantes de naloxona, medicamento utilizado contra la sobredosis de opioides, para reducir el coste y aumentar el acceso a este medicamento.

En abril, la Casa Blanca declaró que planeaban ampliar sus esfuerzos para desbaratar las actividades financieras ilícitas de los narcotraficantes implicados en el comercio de fentanilo mediante el aumento del uso de sanciones.

Congresistas estadounidenses han pedido a Biden que sea más duro y aumente la presión sobre México para que tome medidas enérgicas contra el tráfico de fentanilo.

Con información de Reuters