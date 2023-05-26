El fentanilo es de creación reciente; la primera vez que fue sintetizado fue en 1959 por Paul Janssen y para 1968 ya había sido aprobado en Estados Unidos con la intensión de que se utilizara en la medicina 1968. Sin embargo, en los últimos años el fentanilo se ha colocado como la droga número 1 en causar sobredosis en territorio estadounidense y las celebridades no han sido ajenas a ello. Desde 2003, el opioide sintético ha ocasionado la muerte de 17 famosos.

Es importante mencionar que muchos de estas celebridades, así como ciudadanos comunes en Estados Unidos, sufrieron de sobredosis ya que desconocían que las drogas que consumían veníana adulteradas/cortadas con fentanilo, que es 50 veces más fuerte que la heroína. Estos son algunos los famosos en los que detectaron sobredosis de fentanilo.

Coolio

El representante del fallecido rapero confirmó que la muerte de Coolio se debió a una sobredosis accidental de fentanilo con heroína y metanfetamina. Fue encontrado muerto el 28 de septiembre de 2022 a los 59 años en su casa de un amigo en Los Ángeles. El rapero pasó un largo tiempo en el baño, por lo que su amigo lo buscó y lo encontró inconsciente en el suelo del baño. En el pasado, el rapero había abusado de las drogas y enfrentó una adicción a la cocaína crack.

‘As I walk through the valley of the shadow of death… I take a look at my life and realize there’s nothing left.’ - Coolio



I wonder how many people will die from an accidental fentanyl overdose today. pic.twitter.com/QIR7ui1KIM — Rose (@901Lulu) May 17, 2023

Prince

El icónico músico falleció el 21 de abril de 2016 debido a una sobredosis accidental de fentanilo en su residencia en Minnesota. El opiáceo fue una de las muchas sustancias identificadas en píldoras falsificadas recuperadas de su casa, especialmente algunas que estaban mal etiquetadas como Watson 385, una combinación de hidrocodona y paracetamol

Mac Miller

El rapero estadounidense falleció el 7 de septiembre de 2018 debido a una intoxicación accidental por fentanilo y cocaína. Miller fue encontrado inconsciente por su asistente personal que llamó al 911 pidiendo ayuda rápida para un paciente que sufría un paro cardiaco y trató de reanimarlo realizándole una RCP hasta que llegaran los paramédicos. El 4 de septiembre de 2019, Cameron James Pettit, de 28 años, fue arrestado por la DEA, acusado de tráfico de sustancias controladas por suministrar a Miller, dos días antes de su muerte, píldoras de oxicodona falsificadas que contenían fentanilo.

#macmiller drug dealer gets sentenced to 11 years in prison after pleading guilty to supplying Mac Miller with fentanyl laced pills pic.twitter.com/yidRM5O4mU — No Jumper (@nojumper) April 18, 2022

Tom Petty

El cantante y compositor Tom Petty murió el 2 de octubre de 2017 después de sufrir un paro cardíaco debido a una sobredosis accidental de fentanilo, entre otros medicamentos. Fue encontrado en su casa incosciente y si nrespirar. Fue reanimado y llevado al hospital, donde falleció. Según los informes, estaba tratando "muchas dolencias graves" que incluían una fractura de cadera.

Otros famosos que murieron por sobredosis de fentanilo

El rapero Lil Peep, los actores Tyler Sander, Luke Bell y Michael K. Williams son otras personalidades fallecidas a causa de una sobredosis de fentanilo. Tom Mezquino, Shock G, Fuquan Johnson, Daniel Mickelson y Bobby Brown Jr. son parte de la lista.

La primera celebridad en que se detectó una sobredosis de fentanilo es el luchador profesional estadounidense Anthony Durante, quien murió el 25 de septiembre de 2003.

El guitarrista de Wilco, Jay Bennett, el bajista de Slipknot, Paul Gray, y Riley Gale, líder de la banda de metal de Texas Power Trip, son otros músicos fallecidos por el fentanilo.