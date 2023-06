El gobierno de Estados Unidos está reiniciando las citas de asilo CBP One en una peligrosa ciudad fronteriza mexicana, Nuevo Laredo, donde las preocupaciones sobre el secuestro y la extorsión de migrantes habían llevado a los funcionarios estadounidenses a suspender la programación de citas solo unos días antes.

El cambio se produce después de que más de 1,500 solicitantes de asilo acudieran en masa a Nuevo Laredo, México, en los últimos días, durmiendo en una plaza cerca del puente internacional, luego de que se corriera la voz de que Estados Unidos había comenzado a aceptar inmigrantes aquí sin citas de asilo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dijo que su aplicación móvil CBP One, que los funcionarios han instado a los migrantes a usar desde que las restricciones de la era COVID llamadas Título 42 expiraron en mayo, ofrecerá citas nuevamente a partir del miércoles (28 de junio).

Esto ocurre menos de dos semanas después de que CBP cerrara el sistema de citas de asilo en Laredo, la ciudad de Texas frente a Nuevo Laredo, una vez que los funcionarios estadounidenses se enteraron de que los delincuentes estaban obligando a los migrantes a pagar 500 dólares cada uno para llegar al puente para asistir a sus citas.

Eider Medina / Migrante venezolano:

“Primero llegué a Matamoros. Allí viví casi un mes. Como el trabajo es escaso y las condiciones no son favorables, se presentó una oportunidad para que tramitáramos las solicitudes de asilo un poco más rápido en Nuevo Laredo. Así que tomamos el riesgo de venir aquí".

Exclusive: U.S. restarts asylum appointments at Mexico border town despite extortion threat https://t.co/leMu0MgsDX pic.twitter.com/RPl43bgEbY — Reuters (@Reuters) June 29, 2023

Migrantes aseguran sistema de citas CBP One es más que complicado

Eider Medina es un migrante venezolano que asegura que su experiencia con la aplicación de citas de asilo CBP One es un poco difícil; “No sé si es lotería o suerte porque no he podido iniciar sesión en la aplicación. Incluso lo borré y volví a descargarlo tres veces porque dicen que funciona de esa manera cada vez que surge algo nuevo. Me desespero porque algunas personas no llevan ni un mes viajando, y cuando llegan acá les dan la cita para solicitud de asilo rápido, así que no entiendo”.

Según las autoridades de Nuevo Laredo, entre 1,500 y 1,700 personas que llegaron el sábado, inmediatamente y por orden de la alcaldía, recibieron ayuda, les instalaron baños portátiles y lonas para que se protegieran del sol. Ayer, la brigada de salud inició los controles médicos.

Los migrantes también están recibiendo dosis de vacunas y medicinas preventivas y vitaminas.

Las autoridades han reportado algunos casos de deshidratación severa y problemas respiratorios debido al cambio de clima.