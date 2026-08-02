¿Estás pensando en adoptar un perro o un gato? El modus operandi de la estafa de la ‘falsa adopción’ en CDMX

Adoptar un perro o un gato es un acto de amor que cambia vidas; sin embargo, en la Ciudad de México esta noble acción se ha convertido en el escenario perfecto para los ciberdelincuentes, dejando sin dinero a las víctimas de este fraude, pero ¿cómo funciona la estafa de la 'falsa adopción' en CDMX?

¿Cómo funciona la estafa de la 'falsa adopción' de mascotas en CDMX?

Evita caer en la trampa. La estafa del "Adoptimo", comienza con una publicación en redes sociales en las que que ofrece un perro en adopción, acompañado de una historia conmovedora para generar confianza para atraer a las posibles víctimas de fraude en la Ciudad de México (CDMX).

Una vez que enganchan a la víctima, se le informa que el perro está en otra ciudad y ofrecen enviarlo, por lo que los delincuentes solicitan un traslado para los servicios de atención veterinaria, papeles y otros trámites.

Al realizar el depósito, los ciberdelincuentes aparecen sin dejar rastro, dejando de responder o, en otras ocasiones, bloquean a la víctima. El perro o gato jamás existió o nunca estuvo en adopción.

¿Cómo detectar un falso rescatista o albergue en CDMX?

Para evitar caer en la estafa de la 'falsa de adopción' en Ciudad de México, se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias para no quedarte sin dinero, pero ¿cuáles son las recomendaciones para protegerte?



Exigen dinero por adelantado: Suelen pedir transferencias bancarias previas para los cuidados del animal.

No hacen citas presenciales: Niegan mostrar al perro o al gato en persona antes de depositar la cantidad que se te pide.

o al en persona antes de depositar la cantidad que se te pide. Juego de emociones: Utilizan el chantaje para que las víctimas caigan más rápido, usando frases como "hay más interesados".

caigan más rápido, usando frases como "hay más interesados". Cuentas recientes: Los perfiles en redes sociales suelen crearse con pocos días de diferencia; no tienen historial de rescates reales u otro tipo de actividad.

¿Qué hacer si fuiste víctima de la estafa de la 'falsa adopción' en CDMX?

No entres en pánico. En caso de ser víctimas de la estafa "adoptimo" o sospechar de algún caso, puedes contactarte con el Consejo Ciudadano a través de su Línea des Seguridad o de su Chat de Confianza, comunicándote al siguiente número: 55 5533-5533.