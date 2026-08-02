¿Subió o bajó? Este es el precio del Gas LP en CDMX y estados de México del 2 al 8 de agosto

Preparar el gasto de la casa implica revisar los insumos básicos, y el Gas LP es uno de los principales. Si te toca cargar el tanque en estos días, las autoridades energéticas ya actualizaron las tarifas oficiales que aplican en distintos estados del país.

Para que no te sorprendan al momento de pagar, aquí te dejamos los precios del 2 al 8 de agosto de este 2026.

¿Dónde se vende el gas LP más caro y más barato?

El costo del Gas LP registra distintos precios dependiendo la zona de la República Mexicana donde lo vayas a comprar.

El punto con el precio más alto reportado es Los Cabos, Baja California Sur, donde alcanza los $22.46 pesos por kilo y $12.13 por litro.

Por otro lado, la zona con el costo más bajo del mercado se ubica en municipios del estado de Puebla como Huaquechula y Tepeojuma, donde el kilo cotiza en $18.83 pesos y el litro en $10.17.

Precio del Gas LP en la CDMX

Para la Ciudad de México, el precio se mantiene unificado en $19.24 pesos por kilogramo y $10.39 pesos por litro.

En el Estado de México la tarifa varía según el municipio; mientras que zonas del Valle de México como Cuautitlán Izcalli manejan la misma tarifa de la capital, en el Valle de Toluca el precio se fijó en $19.33 pesos por kilo y $10.44 por litro.

⚠️ Un dolor de cabeza intenso podría ser una señal de una fuga de gas LP.



No lo ignores. Ventila el lugar, aléjate de la zona y reporta la emergencia al 911. Actuar de inmediato puede salvar vidas.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/uBeTohkt94 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 1, 2026

Precio del Gas LP en Puebla

En el estado de Puebla las tarifas cambian entre municipios. Para la capital Puebla y su zona metropolitana, incluyendo San Andrés Cholula, Amozoc y San Martín Texmelucan, el precio es de $18.91 pesos por kilo y $10.21 por litro.

En localidades de la Sierra Norte como Huauchinango y Zacatlán el kilogramo cuesta $18.98 pesos, mientras que en Izúcar de Matamoros sube a $19.09 pesos.

Precio del Gas LP para Jalisco y la zona metropolitana

En Jalisco los costos dependen de la región. Para Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y municipios conurbados, el precio autorizado es de $19.40 pesos por kilogramo y $10.48 por litro.

En zonas turísticas como Puerto Vallarta el costo se eleva a $20.10 pesos por kilo, mientras que en la región de Los Altos se ubica entre los $19.39 y $19.64 pesos.

El precio del gas LP en Nuevo León

En el norte del país, Monterrey y su zona metropolitana, que abarca Apodaca, Guadalupe, San Pedro y Santa Catarina, registran costos que van de los $19.10 a los $19.33 pesos por kilo, y de $10.31 a $10.44 por litro.

En municipios del sur de la entidad, como Doctor Arroyo y Aramberri, la tarifa máxima autorizada alcanza los $19.82 pesos por kilogramo.