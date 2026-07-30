El mercado financiero cierra con una jornada positiva; así quedó el precio del dólar

Conoce cómo cerró el mercado financiero, el comportamiento de las inversiones y el tipo de cambio. Este 30 de julio, la Bolsa Mexicana de Valores y el Wall Street terminaron la jornada con ganancias, mientras el dólar registró movimientos frente al peso.

Aquí te presentamos el resumen del desempeño de los principales índices bursátiles y el comportamiento de la divisa estadounidense.

Joranda verde para la BMV

La Bolsa Mexicana de Valores registró una jornada positiva este jueves, con el principal indicador del mercado accionario, el S&P/BMV IPC, cerrando en 67,290.4 puntos.

Durante la sesión, el índice avanzó 1.22%, lo que representó una ganancia de 810.51 puntos respecto al cierre previo. Este movimiento refleja un desempeño favorable del mercado accionario de México.

La actividad de operación, el volumen negociado fue de 112,066,073 tíutlos, cifra que representa el número de acciones intercambiadas entre inversionistas durante la sesión bursátil.

Así cierra la jornada el Wall Street hoy 30 de julio

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada de este 30 de julio con sólidos avances. De acuerdo con Reuters, el S&P 500 avanzó 1.66%, el Nasdaq Composite ganó 2.78% y el Dow Jones Industrial Average subió 1.19%.

El sector tecnológico lideró las alzas, mientras que el índice de empresas de semiconductores también registró un importante repunte.

Precio del dólar hoy 30 de julio

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.99 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último jueves del mes de julio 2026.

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.85 pesos la compra y en $17.10 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.60 pesos la compra y se vende a $13.44 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último miércoles del séptimo mes del año.