Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Hay fecha límite para recibir los 9 mil pesos de apoyo?

Este 1 de agosto comenzó el nuevo periodo de postulaciones para Jóvenes Construyendo el Futuro para quienes tengan entre 18 y 29 años, que actualmente no estudian ni trabajan, y aquí te dejamos datos importantes para tu registro, como saber si hay una fecha límite y cómo se hace.

Pueden inscribirse y acceder a una capacitación laboral de doce meses, recibiendo cada mes 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS. Y sabemos que es en esta etapa que comienzas a preguntar sobre si hay una fecha límite para recibir los 9 mil pesos.

¿Cuándo es la fecha límite para recibir los 9 mil pesos de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para este año 2026, aún no se ha publicado de forma oficial y definitiva la fecha límite exacta para recibir el pago mensual de 9,000 pesos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El calendario oficial de pagos para el ejercicio fiscal 2026 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no ha sido liberado en su totalidad. Por lo tanto, no es posible confirmar un día específico en este momento.

¿Qué debes hacer para saber la fecha exacta cuando salga?

Te recomendamos estar atento a los comunicados oficiales en los siguientes canales, ya que es el único lugar donde se confirmará la fecha límite de cada mes:

Plataforma oficial del programa: Revisa frecuentemente tu perfil de usuario en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx

Twitter/X Oficial de la STPS: twitter.com/STPS_mx

Facebook Oficial: www.facebook.com/JovConstruyendoElFuturo

Recuerda que la fecha límite de pago puede variar ligeramente cada mes dependiendo de los procesos operativos y administrativos de la dependencia.

¿Cómo se realiza el registro en línea?

El registro se realiza en línea y permanece abierto de forma permanente; de esta forma, los interesados completan su información antes de la apertura oficial de postulaciones.

Requisitos y perfil para acceder al apoyo en 2026

El programa es para jóvenes residentes de México que tengan entre 18 y 29 años al momento de su incorporación. Recuerda que para participar no debes estar inscrito en ninguna institución educativa y no cuenten con empleo.

Para formalizar su inscripción, cada aspirante debe contar con una identificación oficial vigente, CURP y un comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses. En el caso de personas extranjeras, se solicita un documento migratorio que acredite su estancia legal en el país.

