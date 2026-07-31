Así avanza el peso mexicano: Precio del dólar hoy 31 de julio 2026

¡Se sigue tomando un respiro! El precio del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios para las primeras horas de este viernes 31 de julio 2026, alejándose de los 18 pesos por cuarto día consecutivo. Azteca noticias te comparte el tiempo de cambio en México HOY.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 31 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.20 pesos la compra y se vende en $17.45 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último viernes del mes de julio 2026.

Las bolsas mundiales repuntaron este viernes, ya que los inversores, que se habían visto afectados por las pérdidas, y los animaron a volver a invertir en IA, mientras que los operadores de divisas se mantuvieron alerta ante una posible intervención un día después de que las autoridades japonesas probablemente intervinieran para apuntalar el yen.

Precio del dólar en Tijuana hoy 31 de julio 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.85 pesos la compra y en $17.10 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.44 peso mexicano en ventanilla bancaria durante el último miércoles del séptimo mes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 31 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 31 de julio 2026 en 63 mil 319 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 1.35% en comparación con su último cierre. La criptomoneda suma su segundo día consecutivo al alza.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 101 mil 095 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este viernes 31 de julio 2026?

El precio del petróleo sube este viernes 31 de julio 2026 un 1%, ya que los informes de que algunos buques cisterna se vieron obligados a dar la vuelta en el estrecho de Ormuz llevaron a los operadores a reevaluar los flujos de transporte marítimo a través de esta vía marítima clave.



Petróleo Brent - 90.43 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 83.74 dólares por barril

Con información de Reuters...