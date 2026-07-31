INAPAM busca trabajadores de 60 años y más; ofrece empleos con sueldos de hasta 9 mil pesos
A través de la Vinculación Productiva para Adultos Mayores, el INAPAM ofrece empleos con sueldos de hasta 9 mil pesos; ¿qué tipo de empleos se pueden obtener?
¡Aún puedes trabajar! Para todos los que cuenten con su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y busquen empleos, la dependencia pone a disposición el programa de Vinculación Productiva.
En este programa, las personas adultas mayores de 60 años y más son vinculadas con empresas que buscan personal, lo que les permite acceder a un trabajo formal y obtener un salario propio.
¿Qué empleos ofrece el INAPAM para adultos mayores?
Las vacantes disponibles dependen de la empresa participante y de la entidad donde se encuentre el solicitante. Entre los puestos que con mayor frecuencia se ofrecen se encuentran:
- Empacadoras de mercancía
- Atención al cliente.
- Auxiliar administrativo.
- Vigilancia o control de accesos.
- Auxiliar de almacén.
- Otros empleos que varían de acuerdo con las necesidades de cada empresa.
Quienes sean contratados reciben un salario y pueden acceder a las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.
Las #PersonasAdultasMayores que participan como #EmpacadoresVoluntarios #No tienen #Relación #Laboral con la #TiendaDeAutoservicio ni el #INAPAM— INAPAM (@INAPAM) July 16, 2026
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El ingreso mensual dependerá del puesto, aunque también existen vacantes que ofrecen hasta 9,500 pesos, pero esto depende mucho de cada empleo y de la persona que contrata.
Requisitos para solicitar empleo a través del INAPAM
Si bien no existe una plataforma donde se pueden consultar todas las ofertas de trabajo, el Servicio de Vinculación Productiva es completamente gratuito y se brinda de manera presencial.
Para iniciar el proceso, los interesados deben acudir a su módulo de INAPAM más cercano y presentar los siguientes documentos:
- Credencial vigente del INAPAM.
- CURP.
- Comprobante de domicilio.
- Tener 60 años y más
En casos muy raros, pueden llegar a pedir comprobante de pensión o jubilación, especialmente para quienes buscan integrarse al programa de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía.
Pasos para solicitar empleo a través del INAPAM
- Llenar la solicitud: Completa el formato de inclusión social con tus datos personales
- Entrevista: Un promotor te preguntará tus habilidades, experiencia y qué tipo de actividad buscas (empleo formal con prestaciones o voluntariado).
Con base en tu perfil, el personal te mostrará las ofertas disponibles acordes a lo que buscas y coordinará una entrevista con la empresa interesada.
Para ubicar un módulo más cercano, debes ingresar a la plataforma oficial de la Secretaría de Bienestar y presentarte en un horario de lunes a viernes.