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INAPAM busca trabajadores de 60 años y más; ofrece empleos con sueldos de hasta 9 mil pesos

A través de la Vinculación Productiva para Adultos Mayores, el INAPAM ofrece empleos con sueldos de hasta 9 mil pesos; ¿qué tipo de empleos se pueden obtener?

INAPAM ofrece estos empleos con sueldos de hasta 9 mil pesos
¿Cómo se puede obtener un empleo con el INAPAM?|INAPAM

Escrito por: Iveth Ortiz

¡Aún puedes trabajar! Para todos los que cuenten con su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y busquen empleos, la dependencia pone a disposición el programa de Vinculación Productiva.

En este programa, las personas adultas mayores de 60 años y más son vinculadas con empresas que buscan personal, lo que les permite acceder a un trabajo formal y obtener un salario propio.

¿Qué empleos ofrece el INAPAM para adultos mayores?

Las vacantes disponibles dependen de la empresa participante y de la entidad donde se encuentre el solicitante. Entre los puestos que con mayor frecuencia se ofrecen se encuentran:

  • Empacadoras de mercancía
  • Atención al cliente.
  • Auxiliar administrativo.
  • Vigilancia o control de accesos.
  • Auxiliar de almacén.
  • Otros empleos que varían de acuerdo con las necesidades de cada empresa.

Quienes sean contratados reciben un salario y pueden acceder a las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.

El ingreso mensual dependerá del puesto, aunque también existen vacantes que ofrecen hasta 9,500 pesos, pero esto depende mucho de cada empleo y de la persona que contrata.

Requisitos para solicitar empleo a través del INAPAM

Si bien no existe una plataforma donde se pueden consultar todas las ofertas de trabajo, el Servicio de Vinculación Productiva es completamente gratuito y se brinda de manera presencial.

Para iniciar el proceso, los interesados deben acudir a su módulo de INAPAM más cercano y presentar los siguientes documentos:

  • Credencial vigente del INAPAM.
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio.
  • Tener 60 años y más

En casos muy raros, pueden llegar a pedir comprobante de pensión o jubilación, especialmente para quienes buscan integrarse al programa de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía.

Pasos para solicitar empleo a través del INAPAM

  1. Llenar la solicitud: Completa el formato de inclusión social con tus datos personales
  2. Entrevista: Un promotor te preguntará tus habilidades, experiencia y qué tipo de actividad buscas (empleo formal con prestaciones o voluntariado).

Con base en tu perfil, el personal te mostrará las ofertas disponibles acordes a lo que buscas y coordinará una entrevista con la empresa interesada.

Para ubicar un módulo más cercano, debes ingresar a la plataforma oficial de la Secretaría de Bienestar y presentarte en un horario de lunes a viernes.

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