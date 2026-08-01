Ferromex explica descarrilamiento de tren en Naco, Sonora: ¿qué fue lo que pasó?

Tras el descarrilamiento de tren en Naco Sonora, Ferromex informó que ocurrió por un deslave en los extremos de una alcantarilla ante acumulación excesiva de agua por lluvias, lo que debilitó la estructura de la vía.

¿Qué provocó el descarrilamiento del tren en Naco, Sonora?

El evento provocó escurrimiento de hidrosulfuro de sodio y derramamiento de concentrado de cobre. Autoridades hicieron trabajos para contener la fuga y recoger los materiales vertidos.

Los monitoreos aéreos no mostraron evidencia de derrame extendido en la zona y se realizan estudios de laboratorio y muestreos de terreno en la zona.

Atiende Ferromex requerimientos de autoridades ambientales luego de accidente ferroviario en el municipio de Naco, en Sonora pic.twitter.com/48McLgG4FH — Grupo México Prensa (@GMexico_Prensa) August 1, 2026

De acuerdo con el Ferromex, por medio de un comunicado, dio a conocer que el descarrilamiento registrado el pasado 25 de julio en el ejido Cuauhtémoc, a 20 kilómetros del municipio de Naco, en Sonora, fue ocasionado por un deslave en los extremos de una alcantarilla a consecuencia de la acumulación excesiva de agua por las fuertes lluvias que se registraron en la región.

Por lo que se debilitó la estructura de la vía. Además informarón que no se reportaron personas lesionadas o afectadas ni registro oficial de secuelas de salud.

Ferromex informó que se activaron protocolos de seguridad y de protección civil. El accidente provocó el escurrimiento de hidrosulfuro de sodio y derramamiento de concentrado de cobre, por lo que personal de la empresa se trasladó a la zona.

A la zona llegaron autoridades municipales, estatales y federales, para llevar a cabo trabajos para contener la fuga y recoger los materiales vertidos.

"Como la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) han informado a través de comunicados de prensa, el incidente no representó riesgo inmediato para la población, los materiales vertidos han sido recogidos, los monitoreos aereos no mostraron evidencia de derrame extendido en la zona y actualmente se realizan estudios de laboratorio y muestreos de terreno en la zona que ellas han delimitado conclusiones definitivas", se mencionó en el comunicado.