¡Estafa masiva! Menores y adultos mayores fueron timados con señuelo en un mercado de Morelos

En Yautepec, en el estado de Morelos , durante el fin de semana pasado, varios adultos mayores y menores de edad fueron víctimas de una estafa masiva por un grupo de delincuentes que estuvo entregando billetes falsos en comercios del centro de su localidad.

¿Cómo ocurrió la estafa masiva en Yautepec, Morelos?

“Pues tristeza y coraje, porque está uno trabajando como comerciante, está uno trabajando con la ilusión de ganarse un peso”, explicó doña Licha, una locataria que recibió un billete falso de 500 pesos en su puesto de nochebuenas.

“Ese joven anduvo en el mercado e hizo lo mismo con muchas personas de ahí; él como que me entusiasmó, como que me hizo cambiar la duda, porque me dice voy por mi tía al coche y ahorita ella se va a llevar más plantas, deme mi cambio ahorita, pero fue como para zafarse”, agregó.

Tras entregarle el billete falso, estos delincuentes le pidieron dos de sus macetas, y no solo eso, le exigieron rápidamente su cambio, así que doña Licha les entregó 400 pesos en efectivo.

“Los ladrones nadamás estaban esperando a que ella estuviera sola, porque yo en cuanto fui por una leche para comer, pues fue cuando sucedió este percance”, señaló otra trabajadora.

#Noticias l Doña Licha es una mujer comerciante de la tercera edad que recibió un billete falso de 500 pesos en su puesto de nochebuenas. Los hechos ocurrieron en Morelos, refirió que las personas involucradas se llevaron dos plantas y 400 pesos en efectivo por el billete… pic.twitter.com/QBypntHBnW — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) December 10, 2024

De acuerdo con el Banco de México, de enero de a septiembre de este año se han detectado más de 220 mil billetes falsos en todo el país, siendo los billetes de 200, 500 y mil pesos los más falsificados.

Tras este robo, doña Licha se muestra con buena actitud, pues confía en que llegarán más clientes honestos y así recuperar las pérdidas por este billete falso.

“Ya me trajeron un plumín, para no volver a caer en la misma. Dios es tan lindo que me va a mandar gente, y ya tan bonito, empezando por ustedes, bienvenidos a este localito con mucho amor”, sentenció doña Licha.