Caos mortal en India: estampida en mitin de Vijay deja 36 muertos y heridos

Un mitin político en la India, terminó en tragedia durante la jornada de hoy sábado 27 de septiembre, cuando una estampida humana dejó un saldo de al menos 36 muertos y más de 50 heridos, según confirmaron las autoridades estatales.

¿Qué pasó durante el mitin de Vijay en la India?

El mitín de este sábado en la India fue un acto fue organizado por el partido Tamilaga Vettri Kazhagam, liderado por el popular actor y político Vijay, quien se encuentra en campaña rumbo a las elecciones estatales de 2026.

De acuerdo con MK Stalin, el jefe de gobierno de Tamil Nadu, entre las víctimas se cuentan al menos ocho niños y 16 mujeres, lo que aumenta la dimensión de la tragedia.

Tamilnadu People will never forgive Stalin for what he done Today.. Such a Shame on Dmk Cowards💦 pic.twitter.com/TXeFxTxwTM — Ashwin TVK (@ashwin_tvk_) September 27, 2025

VIDEO: estampida en mitín de Vijay en la India

Medios locales difundieron una serie de fotografias y videos en donde se observa a miles de simpatizantes rodeando el vehículo de campaña desde el que Vijay pronunciaba su discurso.

En las imágenes se le puede observar arrojando botellas de agua a los asistentes, algunos prácticamente desmayados por el calor y pidiendo ayuda a la policía, cuando súbitamente la multitud comenzó a desbordarse.

Karur accident 31+ People died, Vijay is completely Responsible. If the Tamil Nadu Govt does not Arrest him & send him to Jail as Soon as Possible, then the Supreme Court should Impose NSA on him & Immediately Send him to Jail.#Karur #TVKCampaign #DMK_TVKMustAnswer #கரூர் pic.twitter.com/JTE2qsVlpq — Mahant Adityanath 2.0🦁 (@MahantYogiG) September 27, 2025

El caos se desató en cuestión de minutos y derivó en una estampida que aplastó a decenas de seguidores. Según el legislador estatal Senthil Balaji, al menos 58 personas fueron hospitalizadas tras el incidente.

¿Quién es Vijay y por qué genera tanta convocatoria?

Vijay es una de las estrellas más reconocidas del cine tamil, con más de tres décadas de carrera. Su incursión en la política comenzó en el año 2024, luego de que generó un movimiento masivo en Tamil Nadu, atrayendo multitudes en cada presentación.

Su partido ha desafiado tanto al DMK, que gobierna el estado, como al Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro Narendra Modi.

Esta tragedia en la India pone en el centro del debate la seguridad en eventos masivos, donde los controles suelen verse desbordados por el tamaño de las multitudes. El gobierno estatal ha prometido una investigación exhaustiva, además del apoyo a las familias de las víctimas.

Lo ocurrido en la localidad de Karur expone el lado más oscuro de la política de masas en India: la peligrosa mezcla de fervor popular y falta de infraestructura para garantizar la seguridad; ¿será este incidente un punto de inflexión para replantear la organización de los mítines en el país?