Estas son las marchas de hoy Viernes 10 de abril
Que no te agarren desprevenido los bloqueos y marchas en la capital del país
Llegamos al final de la semana con movimiento y marchas en la Ciudad de México, que no te detengan y utiliza alternativas viales.
Se esperan las siguientes movilizaciones:
Familiares y amigos de las víctimas de Feminicidio
¿Dónde? En los Juzgados en Materia Penal de Av. Insurgentes Sur 2065
Colectivo "Hasta Encontrarlos"
¿Dónde? Estación Chabacano
Convención de la Ciudad de México
¿Dónde? Caseta de peaje de Tlalpan
Comité de Apoyo a Palestina de la Facultad de Ciencias de la UNAM
¿Dónde? En la Facultad de Ciencias de la UNAM
Colectiva "Hijas de la Cannabis"
¿Dónde? Plaza Tlaxcoaque en la colonia Centro
Colectivo "Plataforma 4:20"
¿Dónde? Monumento a la Madre
Estas son las marchas de hoy Viernes 10 de abril
Tránsito afectado en el Monumento a la Revolución
Considera afectación vehicular en inmediaciones del Monumento a la Revolución, por evento a las 19:00 horas.
#PrecauciónVial | Considera afectación vehicular en inmediaciones del Monumento a la Revolución, por evento a las 19:00 horas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/Mum6bxIEal— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 10, 2026
Cerrada Florencia a partir de Avenida Chapultepec
Cerrada la circulación del bloque derecho de Florencia a partir de Av. Chapultepec, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, por poda de árboles.
09:17 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación del bloque derecho de Florencia a partir de Av. Chapultepec, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, por poda de árboles. #AlternativaVial Av. Insurgentes, Av. Sonora y su continuación Lieja. pic.twitter.com/Pk4HbTacof— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 10, 2026
Cerrada la lateral de Calzada Zaragoza
Cerrada la circulación de lateral de Calzada Ignacio Zaragoza con dirección al Oriente a partir de calle Santiago de la Vega, alcaldía Iztapalapa, por obras a la altura de la estación del metro Peñón Viejo.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de lateral de Calzada Ignacio Zaragoza con dirección al Oriente a partir de calle Santiago de la Vega, alcaldía Iztapalapa, por obras a la altura de la estación del metro Peñón Viejo. Aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/7rofZGNXfx— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 10, 2026
Se abre nuevamente Fray Servando Teresa de Mier
Luego de reparación de fuga de agua, se restablece la circulación de Fray Servando Teresa de Mier a la altura de Congreso de la Unión al Oriente.
08:21 Luego de reparación de fuga de agua, se restablece la circulación de Fray Servando Teresa de Mier a la altura de Congreso de la Unión al Oriente. pic.twitter.com/YjgBp3ohEu— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 10, 2026
Utiliza vías alternas
Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito local entre 4ta cerrada de Acueducto y Av. de las Torres; sobre Av. de las Torres se implementa reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/4AGQyz5gYM— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 10, 2026
Manifestación en Metro Ahuehuetes por la tarde
Ante posible concentración de manifestantes en el Metro Ahuehuetes y Sauces, col. Pasteros, alcaldía Azcapotzalco a las 15:00 horas.
Evitar Insurgentes Sur y James Sullivan al medio día
Por concentración de manifestantes en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.
Se prevé manifestación en el Centro
Se prevé concentración de manifestantes en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.