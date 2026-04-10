Estas son las marchas de hoy Viernes 10 de abril

Llegamos al final de la semana con movimiento y marchas en la Ciudad de México, que no te detengan y utiliza alternativas viales.

Se esperan las siguientes movilizaciones:

Familiares y amigos de las víctimas de Feminicidio

¿Dónde? En los Juzgados en Materia Penal de Av. Insurgentes Sur 2065

Colectivo "Hasta Encontrarlos"

¿Dónde? Estación Chabacano

Convención de la Ciudad de México

¿Dónde? Caseta de peaje de Tlalpan

Comité de Apoyo a Palestina de la Facultad de Ciencias de la UNAM

¿Dónde? En la Facultad de Ciencias de la UNAM

Colectiva "Hijas de la Cannabis"

¿Dónde? Plaza Tlaxcoaque en la colonia Centro

Colectivo "Plataforma 4:20"

¿Dónde? Monumento a la Madre