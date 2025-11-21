Precio de la gasolina hoy 21 de noviembre: ¡Viernes de llenar el tanque!

¡Por fin es viernes! Inicia el fin de semana y con él, los planes de paseo y descanso. Antes de encender el motor, es fundamental revisar el costo de los combustibles, ya que comparar el precio puede marcar la diferencia en tu presupuesto de gasolina para estos días de asueto.

Para que tomes las mejores decisiones y tu dinero rinda más en cada kilómetro, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta la guía actualizada con los precios promedio en el país y en las principales entidades, según los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio de la gasolina en México hoy 21 de noviembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.38 pesos

precio por litro: Gasolina Premium precio por litro: $25.86 pesos

precio por litro: Diésel precio por litro: $26.28 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy viernes 21 de noviembre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.59 pesos

por litro: $12.59 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 21 de noviembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.47 pesos

precio por litro: $23.47 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.06 pesos

precio por litro: $25.06 pesos Diésel precio por litro: $26.04 pesos

Este es el PRECIO de la gasolina en México hoy viernes 21 de noviembre|UNSPLASH

Precio de gasolina en el Edomex hoy 21 de noviembre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: $23.73 pesos

precio por litro: $23.73 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.52 pesos

precio por litro: $25.52 pesos Diésel precio por litro: $25.93 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 21 de noviembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.86 pesos

precio por litro: $23.86 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.51 pesos

precio por litro: $26.51 pesos Diésel precio por litro: $26.36 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 21 de noviembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.35 pesos

precio por litro: $23.35 pesos Gasolina Premium precio por litro: $27.18 pesos

precio por litro: $27.18 pesos Diésel precio por litro: $26.00 pesos

¿Dónde cargar gasolina hoy para ahorrar más?

La diferencia de precios entre gasolineras puede ser significativa. Este viernes, una de las gasolinas regulares más económicas se localiza en la frontera, en Matamoros, Tamaulipas, con un costo de $21.60 pesos por litro. En el extremo opuesto, la premium más cara se reporta en Zapopan, Jalisco, donde el litro supera los $28.35 pesos.