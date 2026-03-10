¿Hay multas por vender tortillas en hieleras o a domicilio en México? Profeco aclara su postura

Las declaraciones del delegado de Profeco en Tamaulipas, Manuel Leal Villarreal, encendieron las alarmas tras el anuncio de las nuevas multas a tiendas de autoservicio por la venta de tortillas en hieleras y a domicilio, que podrían alcanzar los 4 millones de pesos.

Manuel Leal, aseguró que sancionaron a cuatro tiendas por vender tortillas en hieleras. Además de recordó que la venta a domicilio está completamente prohibida, pero ¿qué dijo la Profeco?

¿Profeco puede multar por la venta de tortillas en hielera en México?

Horas después de estas declaraciones, la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) aclaró que ellos NO pueden multar a tiendas de autoservicio o tortillerías por motivos de sanidad , condiciones de higiene o manejo de alimentos.

La dependencia explicó que su labor se centra en las siguientes actividades:



Monitorear los precios en cada establecimiento

Vigilar que los costos estén a la vista de los clientes

Verificar que las tarifas sean respetadas

Calibrar las basculas para la venta de kilos completos

Verificar las disposiciones relativas a productos y servicios derivados de la masa y la tortilla.

"Esta Procuraduría reitera que está fuera de sus atribuciones multar a negocios por el manejo o condiciones sanitarias en las que se vendan, en específico, las tortillas", explicaron en un comunicado publicado en redes sociales.

Profeco aclaró que no tiene facultades para multar a proveedores por motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos, ya que estas atribuciones corresponden a otras autoridades.



La institución precisó que, a través del Acuerdo Maíz-Tortilla, realiza monitoreos… pic.twitter.com/iWkTKk6A4A — Profeco (@Profeco) March 9, 2026

¿Qué dependencia podría multar por la falta de higiene en la venta de tortillas en México?

En México, si hablamos de higiene, sanidad y manejo de alimentos, la autoridad responsable de inspeccionar, o en todo caso multar, podría ser la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como Cofepris.

¿A cuánto está el kilo de tortilla en México?

¡A preparar la cartera! El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) reveló que el precio de la tortilla en México se ubica entre los $18 a $22 pesos el kilo.

El costo de este producto, puede variar dependiendo de la zona en la que te encuentres, así como el establecimiento en el que se adquiera el producto.