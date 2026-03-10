Petróleo y mercados: Los factores que mueven el precio del dólar hoy 10 de marzo

El precio del dólar estadounidense abre este martes 10 de marzo de 2026 con un descenso en su cotización, luego de varios días de incertidumbre. Pero, ¿en cuánto se cotiza la divisa en México hoy?

El billete verde tuvo una baja del 0.1% contra el Euro. En tanto que el índice del dólar, que lo compara con una selección de seis divisas, cayó un 0.2%. Esto después de las declaraciones de Donald Trump sobre que la guerra en Irán podría terminar mucho antes, aunque amenazó con intensificar los ataques si Teherán bloquea los envíos de petróleo por el estrecho de Ormuz.

Precio del dólar hoy 10 de marzo 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se coloca en 16.00 pesos a la compra y 18.29 pesos a la venta en ventanilla bancaria al inicio de operaciones de este martes.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 10 de marzo 2026?

¡Atención! En Tijuana, el precio del dólar hoy se ubica en 17.66 pesos a la venta. Es importante recordar que el tipo de cambio puede presentar variaciones dependiendo de la ciudad o la zona fronteriza donde se realice la operación.

Precio del dólar canadiense hoy 10 de marzo 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se cotiza en 10.75 pesos a la compra y 13.79 pesos a la venta en ventanilla bancaria durante la apertura de operaciones de este martes.

Si planeas cambiar divisas, recuerda que puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca, donde el horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 10 de marzo 2026?

El Bitcoin inició la jornada del martes 10 de marzo de 2026 con un precio de 70 mil 604 dólares por unidad, lo que representa un alza de 3.16% respecto a su último cierre.

Al considerar el tipo de cambio en México, la criptomoneda comenzó el día con un valor aproximado de 1 millón 241 mil 345 pesos por unidad.

Así amaneció el precio del Bitcoin hoy. |Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 10 de marzo 2026?

El precio del barril de petróleo tuvo una baja del 5% después del alza que lo colocó por más de 100 dólares ayer lunes, después de las declaraciones de Donald Trump sobre que la guerra en Medio Oriente podría terminar pronto, lo que disipó las preocupaciones sobre una prolongada disrupción en los suministros de hidrocarburos.

Los precios de referencia se ubican de la siguiente manera: