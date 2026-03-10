Tráfico y Bloqueos en México EN VIVO: ¿Qué carreteras están cerradas hoy 10 de marzo?
Sigue el reporte completo de carreteras y autopistas de México hoy martes 10 de marzo de 2026. Accidentes, reducción de carriles y cómo avanzan las casetas.
¡Toma tus precauciones! En Azteca Noticias te presentamos el reporte más completo sobre lo que sucede en las principales autopistas y carreteras de México para que planees tu salida. Este martes 10 de marzo de 2026, la red vial nacional podría presentar complicaciones.
Mantente informado minuto a minuto con nosotros sobre los cierres, la reducción de carriles y el tiempo de espera en las casetas de cobro más importantes. Recuerda que las condiciones en carretera pueden cambiar en cuestión de segundos debido al clima o percances viales, por lo que te recomendamos manejar con cuidado y respetar los límites de velocidad.
EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy 10 de marzo
Bloqueo parcial en autopista México-Querétaro
Complicaciones para iniciar el viaje hacia el norte del país. La Autopista México-Querétaro registra un cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 042+800, justo en la zona de la Caseta de Cobro de Tepotzotlán, en el Estado de México.
La afectación se debe a la presencia de un grupo de manifestantes que restringe el paso en varios carriles de la plaza de cobro, lo que ha generado una acumulación vehicular considerable en este punto estratégico.
Carga intensa en la Chamapa-Lechería por incidente en el Km 20
La Autopista Chamapa-Lechería registra un cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 20, lo que ha desatado una congestión vehicular de consideración.
Debido a la atención de un incidente en la zona, las autoridades mantienen una reducción de carriles con dirección hacia Chamapa, afectando principalmente el flujo que proviene de la zona de Lomas Verdes y satélite hacia Interlomas.
Falla mecánica complica la Autopista Isla - Acayucan
Persisten las afectaciones en la zona sur de Veracruz este martes 10 de marzo. El Sistema de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informa que continúa el cierre parcial de circulación en la Autopista Isla - Acayucan, debido a un incidente técnico que obstruye parte de la vía.
Un tractocamión con falla mecánica quedó varado a la altura del kilómetro 170, lo que ha obligado a las autoridades a implementar una reducción de carriles con dirección hacia el municipio de Isla.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 10, 2026
Autopista Isla - Acayucan, km 170, dirección Isla. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
En la Vía a la Costa: Continúa bloqueo total en la Autopista Barranca Larga-Ventanilla
A pesar del paso de las horas, la conectividad terrestre entre la capital oaxaqueña y Puerto Escondido sigue fracturada. Autoridades viales confirman que se mantiene el cierre total de circulación en la Autopista Barranca Larga-Ventanilla, afectando gravemente el traslado de turistas, habitantes y transporte de carga.
El punto de conflicto permanece inalterado en el kilómetro 090+100, justo en la Plaza de Cobro No. 226 "Ventanilla", donde los manifestantes mantienen el control de la caseta impidiendo el tránsito en ambos sentidos.
En #Oaxaca continúa cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 090+100, de la carretera Barranca Larga-Ventanilla, a la altura de la Caseta de Cobro No. 226 "Ventanilla". Atienda indicación vial. pic.twitter.com/85sdJRiIIx— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 10, 2026