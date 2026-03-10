Tráfico y Bloqueos en México EN VIVO: ¿Qué carreteras están cerradas hoy 10 de marzo?

¡Toma tus precauciones! En Azteca Noticias te presentamos el reporte más completo sobre lo que sucede en las principales autopistas y carreteras de México para que planees tu salida. Este martes 10 de marzo de 2026, la red vial nacional podría presentar complicaciones.

Mantente informado minuto a minuto con nosotros sobre los cierres, la reducción de carriles y el tiempo de espera en las casetas de cobro más importantes. Recuerda que las condiciones en carretera pueden cambiar en cuestión de segundos debido al clima o percances viales, por lo que te recomendamos manejar con cuidado y respetar los límites de velocidad.