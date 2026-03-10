Gasolinazos y ofertas: Los estados con el combustible más barato este martes

¿Sabes dónde está más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué parte de México se registra el precio más bajo de este combustible para hoy martes 10 de marzo de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Este martes 10 de marzo de 2026, el precio promedio del combustible en México se ubica en los siguientes niveles:

Gasolina Regular precio por litro: 23.61 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.80 pesos

Diésel precio por litro: 27.50 pesos

Precio del gas natural vehicular 10 de marzo 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 10 de marzo 2026

Te compartimos el costo del combustible en la Ciudad de México para este martes 10 de marzo:

Gasolina Regular precio por litro: 23.77 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.98 pesos

Diésel precio por litro: 27.17 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 10 de marzo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.58 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.36 pesos

Diésel precio por litro: 26.82 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 10 de marzo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.94 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 26.39 pesos

Diésel precio por litro: 27.48 pesos

Precio de gasolina hoy 10 de marzo 2026 en Monterrey

Gasolina Regular precio por litro: 23.86 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 27.02 pesos

Diésel precio por litro: 27.03 pesos

Precio de gasolina en Tamaulipas hoy 10 de marzo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 21.75 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 23.54 pesos

Diésel precio por litro: 25.13 pesos

Precio de gasolina en Durango hoy 10 de marzo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 25.54 pesos

Diésel precio por litro: 27.53 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos también el precio promedio del combustible en Estados Unidos para este 10 de marzo de 2026:

Gasolina Regular por galón: 3.53 dólares (62.04 pesos)

Gasolina Premium por galón: 4.40 dólares (77.33 pesos)

Diésel por galón: 4.78 dólares (84 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio de la gasolina para este martes 10 de marzo de 2026 corresponde a los reportes de los permisionarios conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre las regiones del país con el combustible más económico se encuentra Tamaulipas, donde el litro de gasolina Regular ronda los 21.75 pesos.

En contraste, Guadalajara, Jalisco, se mantiene entre las zonas con el precio más elevado, con un costo aproximado de 23.94 pesos por litro para la gasolina Regular.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La diferencia principal entre la gasolina Magna y la Premium radica en el octanaje, indicador que mide la resistencia del combustible a la detonación dentro del motor.

La Magna cuenta con 87 octanos, por lo que es adecuada para motores de menor compresión. En cambio, la Premium, con 91 octanos o más, está diseñada para motores turbo, supercargados o con sistemas de inyección directa.

Para identificar cuál combustible debe usar tu vehículo, lo más recomendable es revisar el manual del usuario, el tapón del tanque o la puerta del conductor, donde generalmente aparece la especificación del fabricante.

