¡La última y nos vamos! Lluvias, viento y frío: así estará clima en México el 31 de diciembre

El clima en México estará marcado por lluvias torrenciales, vientos intensos y bajas temperaturas durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles 31 de diciembre, debido a los efectos del frente frío número 25 y su masa de aire ártico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se prevén lluvias puntuales torrenciales en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como un evento de “Norte” intenso, con rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas costeras.

Las condiciones meteorológicas también mantendrán un ambiente muy frío a frío en amplias zonas del país, con heladas, bancos de niebla y la posibilidad de nieve o aguanieve en las cimas de volcanes y sierras del centro y oriente de México.

Estados con lluvias más intensas

Durante la noche y la madrugada del miércoles, se esperan:



Lluvias torrenciales en:

Veracruz (regiones de Los Tuxtlas y Olmeca) Oaxaca (noreste) Chiapas (norte) Tabasco (oeste)

Lluvias intensas a muy fuertes en:

Puebla (Tehuacán–Sierra Negra) Veracruz (Las Montañas y Papaloapan) Campeche y Quintana Roo

Chubascos y lluvias aisladas en zonas de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Yucatán y otras regiones del centro del país.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar incremento en ríos y arroyos, además de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Evento de Norte y vientos fuertes

La masa de aire ártico asociada al frente frío número 25 generará:



Evento de Norte intenso con rachas de 90 a 110 km/h en costas de Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec

intenso con rachas de 90 a 110 km/h en costas de Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec Rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas y Tabasco

Vientos de 50 a 70 km/h en la Península de Yucatán

También se prevé oleaje elevado, de hasta 4 metros, en el Golfo de Tehuantepec y costas del Golfo de México.

Frío extremo y posible nieve

El clima en México continuará con temperaturas extremas:



Hasta -10 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango

-5 a 0 grados en regiones montañosas del norte, centro y oriente del país

0 a 5 grados en zonas altas de la Ciudad de México

Se mantiene la probabilidad de nieve o aguanieve en:



Nevado de Toluca

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California

Pronóstico del clima para el Valle de México

Para el Valle de México, se prevé:



Mañanas frías, con bancos de niebla en zonas altas

Tarde templada, con cielo medio nublado

Sin lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México

En la capital del país se esperan mínimas de 6 a 8 grados y máximas de 19 a 21 grados, mientras que en Toluca las temperaturas podrían descender hasta 1 grado durante la madrugada.

🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas. pic.twitter.com/DlZNcbtdF2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 31, 2025

Recomendaciones ante el clima en México

Autoridades recomiendan:



Extremar precauciones por vientos fuertes y oleaje elevado

Evitar cruzar ríos o zonas inundadas

Abrigarse adecuadamente ante el frío intenso

Manejar con precaución por bancos de niebla

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia permanente sobre el frente frío 25 y su evolución.