¡La última y nos vamos! Lluvias, viento y frío: así estará clima en México el 31 de diciembre
El frente frío número 25 provocará lluvias, vientos intensos y descenso de temperaturas en gran parte de México de acuerdo con el pronóstico del clima del SMN.
El clima en México estará marcado por lluvias torrenciales, vientos intensos y bajas temperaturas durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles 31 de diciembre, debido a los efectos del frente frío número 25 y su masa de aire ártico.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se prevén lluvias puntuales torrenciales en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como un evento de “Norte” intenso, con rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas costeras.
Consulta el #Pronóstico #Meteorológico General de las 18:00 horas
Las condiciones meteorológicas también mantendrán un ambiente muy frío a frío en amplias zonas del país, con heladas, bancos de niebla y la posibilidad de nieve o aguanieve en las cimas de volcanes y sierras del centro y oriente de México.
Estados con lluvias más intensas
Durante la noche y la madrugada del miércoles, se esperan:
- Lluvias torrenciales en:
- Veracruz (regiones de Los Tuxtlas y Olmeca)
- Oaxaca (noreste)
- Chiapas (norte)
- Tabasco (oeste)
- Lluvias intensas a muy fuertes en:
- Puebla (Tehuacán–Sierra Negra)
- Veracruz (Las Montañas y Papaloapan)
- Campeche y Quintana Roo
- Chubascos y lluvias aisladas en zonas de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Yucatán y otras regiones del centro del país.
Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar incremento en ríos y arroyos, además de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.
Para esta tarde se pronostican #Lluvias torrenciales en zonas de #Veracruz, #Oaxaca, #Chiapas y #Tabasco; muy fuertes en #Puebla, #Campeche y #QuintanaRoo, y fuertes en #Yucatán.
Consulta el #Pronóstico a 96 horas
Evento de Norte y vientos fuertes
La masa de aire ártico asociada al frente frío número 25 generará:
- Evento de Norte intenso con rachas de 90 a 110 km/h en costas de Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec
- Rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas y Tabasco
- Vientos de 50 a 70 km/h en la Península de Yucatán
También se prevé oleaje elevado, de hasta 4 metros, en el Golfo de Tehuantepec y costas del Golfo de México.
Frío extremo y posible nieve
El clima en México continuará con temperaturas extremas:
- Hasta -10 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango
- -5 a 0 grados en regiones montañosas del norte, centro y oriente del país
- 0 a 5 grados en zonas altas de la Ciudad de México , Morelos y Oaxaca
Se mantiene la probabilidad de nieve o aguanieve en:
- Nevado de Toluca
- Popocatépetl
- Iztaccíhuatl
- Pico de Orizaba
- Cofre de Perote
- Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California
Pronóstico del clima para el Valle de México
Para el Valle de México, se prevé:
- Mañanas frías, con bancos de niebla en zonas altas
- Tarde templada, con cielo medio nublado
- Sin lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México
En la capital del país se esperan mínimas de 6 a 8 grados y máximas de 19 a 21 grados, mientras que en Toluca las temperaturas podrían descender hasta 1 grado durante la madrugada.
Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas.
Recomendaciones ante el clima en México
Autoridades recomiendan:
- Extremar precauciones por vientos fuertes y oleaje elevado
- Evitar cruzar ríos o zonas inundadas
- Abrigarse adecuadamente ante el frío intenso
- Manejar con precaución por bancos de niebla
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia permanente sobre el frente frío 25 y su evolución.