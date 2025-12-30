Temperaturas bajarán hasta los 0 °C: Estos serán los días más fríos en CDMX

¡Aguas! Durante los próximos días, el frío se intensificará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), con un marcado descenso en la temperatura, por lo que miles de capitalinos podrían recibir el Año Nuevo con varias cobijas encima.

¿Cuáles serán los días más fríos en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la noche del 30 de diciembre, la madrugada del 31 de diciembre y el inicio del Año Nuevo serán los días en que la temperatura caiga con fuerza.

Al amanecer, el ambiente será frío a muy frío, con probabilidad de heladas en zonas altas de la capital, como el Ajusco, el Desierto de los Leones y algunas áreas de Milpa Alta, donde podría registrarse de 1 a y 5 °C.

Durante la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido, con temperaturas máximas de hasta 22 °C; no obstante, podrían presentarse lluvias ligeras.

Sin embargo, el día más frío en CDMX será este miércoles 31 de diciembre, donde en zonas como Tlalpan prevén temperaturas de hasta -2 °C.

#AVISOESPECIAL || Del martes 30 de diciembre al jueves 1 de enero ser prevé descenso en las temperaturas en la Ciudad de México. Al amanecer el ambiente será #fríio a muy frío, con probabilidad de #heladas en zonas altas de la ciudad.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/59ibUJZejd — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 30, 2025

Activan Alerta Roja en Tlalpan: ¿qué otras alcaldías se verán afectadas?

¡A preparar el ponche! La madrugada del último día del año se despide con un frío extremo, por lo que se tuvo que activar la Alerta roja en la alcaldía de Tlalpan donde se espera que el termómetro llegue por debajo de los 0 °C.

⚠️ Se activa #AlertaRoja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 31/12/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QOt7QSLJvP — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 30, 2025

Pero también se activó doble alerta en las siguientes alcaldías:

Alerta Amarilla:



Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza.

Alerta Naranja



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

Recomendaciones por el frío intenso en CDMX

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para que las y los ciudadanos puedan protegerse del frío y así recibir el 2026 de la mejor manera.

