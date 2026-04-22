Luisa María Alcalde podría llegar a la Consejería Jurídica de la Presidencia

Un nuevo ajuste en el gabinete federal sacude la estructura del oficialismo. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la actual Consejera Jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, dejará su cargo el próximo 30 de abril con un objetivo claro: contender por la gubernatura de Guerrero. Ante esta vacante, la mandataria anunció que ha invitado formalmente a Luisa María Alcalde, actual presidenta nacional de Morena, a incorporarse a su equipo de trabajo.

La decisión, descrita por la Presidenta como una facultad directa de su encargo, pone a Alcalde en una posición clave para el cierre de proyectos legislativos y el blindaje jurídico de la administración.

Luisa María Alcalde podría llegar a la Consejera Jurídica de la Presidencia

Durante el anuncio, la presidenta Sheinbaum destacó las credenciales de la líder morenista para ocupar el puesto que coordina la defensa legal del Ejecutivo Federal:

"La decisión de llamar a Luisa María es una decisión de la presidenta, mi decisión. Considero a Luisa María una extraordinaria abogada y sé que nos va a ayudar. Va a contribuir mucho al gobierno de la transformación", señaló la mandataria.Sin embargo, el movimiento no es inmediato. Sheinbaum aclaró que Alcalde Luján deberá evaluar si se mantiene al frente de la dirigencia nacional de Morena o si opta por regresar al servicio público dentro del Gobierno de México.

¿Quién tomará la dirigencia nacional de Morena tras salida de Luisa María?

La posible salida de Alcalde de la dirigencia del partido ya tiene una ruta trazada. En caso de que acepte el encargo en la Consejería Jurídica, Carolina Rangel asumiría de manera temporal el mando de Morena.

Este interinato se mantendría hasta que se convoque oficialmente al Consejo Nacional para elegir a la nueva presidenta del partido. Este movimiento significaría el regreso de una de las piezas más leales al proyecto obradorista al corazón de la toma de decisiones en Palacio Nacional.