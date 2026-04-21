‘Nos dejaron solas': La otra cara de la reunión del Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, con familias de desaparecidos en México

La visita oficial de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en México, ha encendido una chispa de esperanza, pero también de profunda indignación. Aunque el diplomático calificó como ‘difícil encontrar palabras’ para describir el dolor de las víctimas, afuera de las salas de juntas el sentimiento es de abandono.

Diversos colectivos de búsqueda han alzado la voz para denunciar que las reuniones fueron controladas por grandes organizaciones, dejando a las familias que rastrean la tierra sin un diálogo directo con Naciones Unidas.

Hoy es la reunión de representantes de colectivos de personas desaparecidas con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk. Sin embargo hay molestia entre colectivos.



La ONU-DH tenía lista de espera... Y no recibirá a todos los familiares de personas… pic.twitter.com/v6Gj0kqMkG — Abejorro (@AbejorroMedia) April 21, 2026

¿Por qué hay quejas contra la visita de la ONU?

A pesar de la relevancia histórica que tiene la presencia de Volker Türk en México, el protocolo de seguridad y la logística de acompañamiento han sido blanco de críticas.

La cuenta ‘Glorieta de las y los Desaparecidos' fue una de las más vocales, señalando directamente a organizaciones de ‘aprovecharse del dolor’ de las víctimas para obtener reflectores, mientras las familias que se manifestaron frente a Palacio Nacional no fueron recibidas de la misma forma.

Señalaron principalmente:



Filtros de acceso: Colectivos locales sienten que solo las ‘ONG de renombre' tuvieron voz La crisis forense: Con más de 115 mil desaparecidos, las familias exigen soluciones técnicas inmediatas, no solo mensajes de solidaridad en redes sociales Invisibilización: Acusan que la agenda oficial de Volker Türk en México se centró en la diplomacia de oficina, ignorando la realidad de las brigadas de búsqueda en campo

Lamentable ver organizaciones como @amnistiamexico que se aprovecha de nuestro dolor para conseguir reuniones y reflectores. El contraste: como fueron recibidas por el Alto Comisionado hoy dejaron solas a las familias que se manifestaron para ser recibidas por él. https://t.co/rpqbj1QsVp — Glorieta de las y los Desaparecidos (@GlorietaMx) April 21, 2026

El mensaje del Alto Comisionado

Por su parte, a través de la cuenta oficial de ONU-DH México, Türk compartió imágenes de sus encuentros con familias y colectivos, destacando la ‘valentía, fortaleza y resiliencia’ de quienes buscan a sus seres queridos.

Es difícil encontrar las palabras para describir los intercambios que tuve hoy en #México con las familias de personas desaparecidas.



Es aún más difícil comprender la profundidad de su dolor y sufrimiento.



Su valentía, fortaleza y resiliencia inquebrantables me inspiran… https://t.co/uRFbuF08K0 — ONU-DH México (@ONUDHmexico) April 21, 2026

‘Su búsqueda de verdad y justicia debe ser atendida’, afirmó el comisionado tras escuchar testimonios sobre la impunidad y la falta de identificación de restos en nuestro país.

El reto para el Gobierno y la ONU

La visita del alto comisionado, Volker Türk, sucede en un clima de tensión política en México. Los colectivos exigen que este cierre de visita no se quede en fotos de redes sociales, sino en una presión real para que el Estado mexicano acepte la asistencia internacional en materia forense.

La deuda con las familias es incalculable y, mientras las cúpulas se reúnen, en las calles el grito sigue siendo el mismo: