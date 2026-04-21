El Clan Müller: Cuñado de López Obrador fundó red de negocios bajo el sello del “Bienestar”

Con la complicidad de políticos morenistas y personajes vinculados con lavado de dinero en Estados Unidos es como Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado de López Obrador, ha echado a andar jugosos tratos con el oficialismo. El empresario nunca incursionó en ese terreno hasta que tuvo un pariente en Palacio, fundando sus negocios con el sello de la casa: Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar.

Gutiérrez Müller se asoció con el cuestionado alcalde morenista de Tapalpa, Antonio Morales, para fundar las empresas Quartz Team y Quartz Stone, dedicadas al comercio de cuarzos. Esta rápida expansión ha levantado sospechas en el Poder Legislativo. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, fue tajante: "El escándalo es que ahora no nos escandalice el escándalo. Muchas irregularidades se configuran: el uso de la palabra Bienestar, los parentescos que tiene, la rapidez con la que hizo las empresas".

Señalamientos contra Rodrigo Gutiérrez Müller 🚨



El llamado “cuñado del bienestar” está bajo sospecha por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero tras obtener contratos millonarios ligados al oficialismo.



Oposición busca investigar posibles redes de corrupción y… pic.twitter.com/L1UV0AQmw9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

Empresario sin antecedentes antes de la 4T

Los registros indican que, en 2020, Gutiérrez Müller constituyó Conectividad Logística Internacional en Manzanillo, Colima. Sin embargo, para expertos como Enrique Randolph, analista anticorrupción, el origen de su fortuna es incierto: "Lo curioso no es solo la red empresarial, sino que prácticamente no existen registros de actividades empresariales antes de la llegada de López Obrador a la Presidencia".

Incluso tras la salida de López Obrador del poder, el cuñado se quedó para fundar Keter Energy, dedicada al almacenamiento y transporte de combustibles. "El problema es que, en un lugar donde hay Estado de Derecho, las autoridades ya hubieran analizado la posibilidad de hechos ilícitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, cohecho, peculado o tráfico de influencias", sentenció Randolph.

"El Clan López": Oposición exige rendición de cuentas

Ante las evidencias, la oposición ya prepara una estrategia legal para que la familia del expresidente devuelva lo que consideran ha sido obtenido de forma irregular.

El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, anunció que buscarán la creación de una Comisión Especial Investigadora del "Clan de los López" para desmantelar toda su red de corrupción y tráfico de influencias: "La 4T no combatió la corrupción, la instaló en su propia casa. Ya basta de impunidad", concluyó el legislador.