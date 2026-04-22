¿De qué habló la presidenta Sheinbaum hoy miércoles 22 de abril? Mañanera en vivo
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este miércoles 22 de abril. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia desde Palacio Nacional.
Este miércoles 22 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum se desarrolla en el marco del Día de la Tierra, reforzando el compromiso ambiental de la administración tras la gira internacional de la presidenta. Desde el Salón de la Tesorería, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia y en Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de los anuncios de este día.
Mañanera de Sheinbaum hoy 22 de abril: Resumen y temas en vivo
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.