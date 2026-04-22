¿De qué habló la presidenta Sheinbaum hoy miércoles 22 de abril? Mañanera en vivo

Este miércoles 22 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum se desarrolla en el marco del Día de la Tierra, reforzando el compromiso ambiental de la administración tras la gira internacional de la presidenta. Desde el Salón de la Tesorería, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia y en Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de los anuncios de este día.

