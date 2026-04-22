¡Que no te agarre la patrulla! Estos autos descansan por el Hoy No Circula este miércoles 22 de abril

Si ya estás preparando la salida para este miércoles 22 de abril de 2026, pon mucha atención para que no te lleves una sorpresa con la grúa. El programa Hoy No Circula ya tiene definidos los autos que deberán quedarse guardados en casa dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Aunque la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) monitorea la calidad del aire constantemente, por calendario ya hay restricciones fijas que debes cumplir para evitar una multa que te arruine la semana.

¿Qué autos no circulan mañana miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial, los vehículos que deben suspender su circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas son:



Vehículos con engomado ROJO .

. Autos con terminación de placas 3 y 4 .

. Hologramas de verificación 1 y 2.

Es importante recordar que el Hoy No Circula aplica no solo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, sino también en los 18 municipios conurbados del Estado de México y zonas del Valle de Toluca.

Programa Hoy No Circula de este miércoles | X: @CAMegalópolis

Si tu coche tiene placas de otros estados (foráneos) y no cuenta con pase turístico o verificación vigente de la CDMX, también se le considera como holograma 2.

¿Quiénes se salvan de la restricción?

No todo son malas noticias. Si tu auto es moderno o utilizas tecnologías limpias, puedes circular sin problemas. Están exentos:

Autos con holograma 0 y 00. Vehículos híbridos y eléctricos. Motocicletas y transporte escolar. Vehículos con placas de servicios de emergencia o personas con discapacidad.

¡Ojo con la multa!

No te la juegues. Si decides ignorar el Hoy No Circula, podrías enfrentar una sanción económica que va de las 20 a las 30 UMAS. En términos reales, esto significa pagar entre 2 mil 171 y 3 mil 257 pesos, además de los gastos adicionales si tu vehículo termina en el depósito vehicular (corralón).

Mantente atento a la información de Azteca Noticias por si la CAMe llega a decretar contingencia ambiental por altos niveles de ozono, lo que activaría el ‘Doble Hoy No Circula’ afectando incluso a algunos hologramas 0 y 00. ¡Toma tus precauciones y planea tu ruta con tiempo!