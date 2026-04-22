¿Buscas empleo? El INE abre registro para consejeros en todo México: Requisitos y fechas 2026

Si te interesa participar directamente en la organización de los próximos procesos electorales y vigilar la democracia en tu estado, esta es tu oportunidad. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha lanzado la convocatoria para ocupar los cargos de Consejera o Consejero Electoral en los Consejos Locales de las 32 entidades del país.

El periodo de inscripción será del 1 al 15 de mayo de 2026. Es un proceso que combina el registro digital con el cotejo presencial de documentos, por lo que aquí te presentamos los puntos clave para que no se te pase ninguna fecha.

Requisitos indispensables para postularte como consejero local del INE

Para ser considerado como aspirante a una de las consejerías, debes cumplir con el siguiente perfil:



Nacionalidad: Ser mexicana o mexicano por nacimiento.

Ser mexicana o mexicano por nacimiento. Residencia: Contar con al menos dos años de residencia en la entidad federativa por la que participas.

Contar con al menos dos años de residencia en la entidad federativa por la que participas. Vigencia: Estar inscrito en el Registro Federal de Electores con Credencial para Votar vigente.

Estar inscrito en el Registro Federal de Electores con Credencial para Votar vigente. Imparcialidad: No haber sido candidato(a) ni dirigente de ningún partido político en los últimos tres años previos a la designación.

No haber sido candidato(a) ni dirigente de ningún partido político en los últimos tres años previos a la designación. Reputación: Gozar de buena reputación y no tener antecedentes penales

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¿Cómo realizar el registro?

El proceso se divide en dos etapas fundamentales que debes completar entre el 1 y el 15 de mayo:



Registro en Línea: A partir del primer minuto de mayo, deberás ingresar tus datos en el sitio oficial https://consejos.ine.mx/ Cotejo Presencial: Una vez registrado en línea, deberás acudir personalmente a las Juntas Locales o Distritales de tu entidad para la revisión de documentos originales. El horario de atención es de 8:30 a 16:00 horas (hora local).

Documentación que debes preparar

Además de los formatos oficiales descargados del portal y el comprobante del curso de inducción (que se genera al evaluarte en el sitio), deberás presentar:



Acta de nacimiento y CURP.

Comprobante de domicilio actualizado.

Comprobante del último grado de estudios.

Carta de exposición de motivos: Un escrito en formato libre de máximo tres cuartillas explicando por qué deseas el cargo.

Un escrito en formato libre de máximo tres cuartillas explicando por qué deseas el cargo. Documentos que acrediten tu experiencia o conocimientos en materia electoral.

Si tienes dudas adicionales, el INE ha puesto a disposición la línea INETEL (800 433 2000) y el correo electrónico integracion.consejos@ine.mx para brindar orientación personalizada a los interesados.