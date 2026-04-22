Minuto de silencio por ataque Teotihuacán termina en choque entre Morena y oposición

La Cámara de Diputados rindió homenaje a las víctimas del ataque armado en Teotihuacán con un minuto de silencio durante la sesión de este martes, en un ambiente marcado por la consternación, pero que rápidamente derivó en confrontación política entre las bancadas.

La diputada del Partido del Trabajo, Patricia Galindo Alarcón, tomó la palabra para señalar que hechos como este no tienen precedente reciente en la región y calificó el ataque como un acto atroz que enluta al Valle de Teotihuacán. En su intervención, llamó a la solidaridad con las víctimas y sus familias, al tiempo que urgió a no normalizar la violencia.

El pleno respondió con un minuto de silencio en memoria de la persona fallecida y en reconocimiento a las 13 personas que resultaron lesionadas durante el tiroteo ocurrido en la zona arqueológica.

El homenaje deriva en acusaciones entre Morena y oposición

Sin embargo, el tono solemne se rompió poco después. Legisladores de Morena señalaron a administraciones pasadas del PAN y PRI como responsables del contexto de violencia que enfrenta el país, acusando que la tragedia es consecuencia de una herencia de inseguridad.

La oposición no tardó en responder. Diputados de estos partidos reprocharon que, tras ocho años de gobiernos encabezados por Morena, la actual administración debe asumir su responsabilidad en la crisis de seguridad, en lugar de atribuirla a gestiones anteriores.

El intercambio elevó la tensión en el recinto legislativo, evidenciando que incluso hechos de alto impacto social como el ocurrido en Teotihuacán terminan por convertirse en terreno de disputa política.

Reapertura de Teotihuacán con medidas reforzadas

En paralelo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrirá al público el miércoles 22 de abril, tras permanecer cerrada por el ataque.

No obstante, la reapertura se dará bajo estrictas medidas de seguridad. El horario habitual de 8:00 a 17:00 horas se mantendrá, pero el acceso a la cima de la Pirámide de la Luna permanecerá restringido como medida preventiva.

🚨 A gunman opened fire from atop the Pyramid of the Moon at Mexico's Teotihuacán pyramids on April 20, 2026, killing a 32-year-old Canadian woman, wounding 13 other tourists (including six Americans and another Canadian), before killing himself pic.twitter.com/NbiIgsFAS7 — Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) April 21, 2026

¿Quién fue el sujeto que atacó en las pirámides de Teotihuacán?

De acuerdo con las autoridades, el agresor identificado como Julio César Jasso Ramírez actuó solo y habría planeado el ataque con antelación. El tiroteo dejó una persona muerta y 13 heridos, generando conmoción a nivel nacional y obligando a reforzar la vigilancia en uno de los sitios culturales más emblemáticos de México.

⚠️ Julio César, de 27 años, sería el presunto tirador en #Teotihuacán



Su credencial de elector lo ubica en La Purísima Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero



📷 @lasillarota pic.twitter.com/GQoXbnsx8j — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 21, 2026

Mientras avanzan las investigaciones, el caso no solo ha impactado en materia de seguridad, sino también en el debate político, donde la tragedia ya es motivo de disputa entre fuerzas legislativas.