¿Es suya o no? Diputada morenista, Candelaria Ochoa, admite que casa de “0 pesos” está a su nombre, pero dice que no le pertenece

El discurso de austeridad en Jalisco rebasó los límites, ¿o no?. La diputada local por Morena, Candelaria Ochoa, volvió a resonar, no por una iniciativa de ley, sino por la polémica que la sigue sobre su casa de cero pesos mencionada en su declaración patrimonial.

La diputada intentó explicar el origen de la propiedad gratuita este martes 21 de abril.

Se va a desnucar con estas maromas:



La diputada morenista @CandeOchoaA hace acrobacias para explicar su casa de “0 pesos”



Dice que no es suya, que es de su papá… pero admite que está a su nombre pic.twitter.com/k4oNTUAdg3 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 21, 2026

Candelaria Ochoa: "Es de mi papá, pero está a mi nombre"

En un intento por apagar la polémica, Ochoa ofreció una explicación que resultó ser un laberinto. Afirmó que la famosa casa no le pertenece a ella, sino a su padre. Sin embargo, en la misma frase admitió que el inmueble ya está a su nombre por recomendación de un notario tras un juicio intestado.

Según la diputada, ella es la dueña legal pero su padre es el "heredero actual" mientras viva, una figura jurídica confusa que no aclara por qué el valor reportado ante el Congreso fue nulo.

¿Diputada Candelaria Ochoa contra la transparencia?

Candelaria Ochoa arremetió contra el área de Transparencia del Congreso de Jalisco. La legisladora cuestionó por qué se entregó la información a la prensa sin "testar" ciertos datos, a pesar de que ella misma solicitó que su declaración fuera pública.

En lugar de explicar el origen de los recursos, la morenista optó por señalar a los funcionarios encargados de difundir la información que ella misma presentó y firmó.

Cuatro propiedades y un valor inexistente

Todo surgió cuando cuando el periodista Jorge García Orozco difundió la declaración patrimonial de la legisladora. En el documento se reportan cuatro inmuebles: tres casas y un departamento.

Lo que llamó la atención fue el apartado de "valor de adquisición". Al menos una de estas propiedades aparece registrada con un costo de 0 pesos, un dato que carece de lógica financiera y que puso en duda la transparencia de su evolución patrimonial.

🔴 @jorgegogdl denuncia a Candelaria Ochoa por enriquecimiento inexplicable y peculado



La diputada de Morena en Jalisco declaró la compra de una casa en cero pesos pic.twitter.com/S95Q7QK6Mb — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 15, 2026

Fiscalía Anticorrupción entra por denuncia contra Candelaria Ochoa

La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco confirmó que mantiene abierta una investigación por enriquecimiento dudoso. La autoridad busca determinar si el crecimiento del patrimonio de la diputada coincide con sus ingresos como servidora pública o si existen inconsistencias graves en la adquisición de sus tres casas y el departamento.

Candelaria Ochoa amenaza a la prensa

Tras la difusión de sus datos patrimoniales, la diputada no tomó a bien los cuestionamientos y, según se denunció, lanzó amenazas contra el periodista que exhibió los documentos.