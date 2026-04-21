Van contra el nepotismo: Alistan reforma que salpica a los Batres, Monreal y Luisa María Alcalde

El senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, adelantó que su bancada se encuentra dando los últimos ajustes a una iniciativa con la que busca cerrarle el paso al nepotismo dentro de la administración pública. La propuesta, dijo, pretende poner límites claros a una práctica que se ha normalizado en distintos niveles de gobierno y que, en sus palabras, opera “sin control” en la actual dinámica política.

El anuncio llega en un momento en el que el debate sobre las redes familiares en el poder vuelve a tomar fuerza. Aunque no hay aún detalles completos del contenido de la iniciativa, la intención es establecer mecanismos que impidan que familiares directos ocupen posiciones estratégicas dentro de la estructura gubernamental sin procesos transparentes.

Batraes, Monreal y Alcalde: Los apellidos que resuenan en Morena

El tema no surge en el vacío. En los últimos años, diversos nombres han sido señalados en la conversación pública como ejemplos de posibles prácticas de nepotismo. Entre ellos destacan los apellidos Batres, Monreal y Alcalde, que han sido vinculados por la presencia de varios integrantes de una misma familia dentro del ámbito político.

Uno de los casos más comentados es el de la familia Monreal. Más allá de una sola figura, el árbol familiar se ha extendido en distintas posiciones dentro de la vida pública, lo que ha generado cuestionamientos sobre los límites entre trayectoria política y vínculos personales.

Van contra el nepotismo 🚨



El senador @LAMelgar alista una iniciativa para frenar el nepotismo en la administración pública.



Señala que es una práctica extendida y cuestionada en el poder, con casos como los de @martibatres, @LeniaBatres, @RicardoMonrealA y @LuisaAlcalde pic.twitter.com/c8Qv1I6tdy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

Nepotismo en Morena: El caso de Alcalde Luján

Otro caso que ha llamado la atención es el de la familia Alcalde Luján. La cercanía entre distintos integrantes que han ocupado cargos relevantes ha sido motivo de críticas y ha alimentado la percepción de que ciertas posiciones se concentran dentro de círculos familiares.

A esto se suman otros ejemplos donde hermanos, hijas o parientes cercanos han sido relacionados con espacios de poder, lo que para algunos sectores representa una práctica que debilita la confianza en las instituciones y en los procesos de selección.