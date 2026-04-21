¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre lo ocurrido en Teotihuacán? Temas relevantes hoy martes 21 de abril
La presidenta Claudia Sheinbaum detalla lo ocurrido en Teotihuacán. Sigue el minuto a minuto este martes 21 de abril.
Este martes 21 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum se convierte en el epicentro de la diplomacia tecnológica. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría ser cuestionada sobre los alcances de su reunión con la Primera Ministra de Japón, enfocada en fortalecer la cadena de suministro de semiconductores y la transición energética en el norte del país. Asimismo, podría ser cuestionada sobre lo ocurrido ayer en Teotihuacán donde un sujeto mató e hirió a varias personas, para después suicidarse.
Mañanera hoy 21 de abril: ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la alianza estratégica con Japón?
Detalles sobre el caso de pirámides Teotihuacán
Los 13 lesionados son de nacionalidad, canadiense, estadounidense, rusa, brasileña, colombiana, Países Bajos. Seis de los 13 fueron heridos con arma de fuego, de los cuales seis ya fueron dados de alta. Una de ellas perdió la vida.
Caso de pirámides de Teotihuacán
La presidenta dio a conocer que no se hablará sobre el tema de salud mental que se tenía programada para este martes, pues se tocará y detallará el tema de lo que ocurrió el día de ayer en las pirámides de Teotihuacán.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.