¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre lo ocurrido en Teotihuacán? Temas relevantes hoy martes 21 de abril

Este martes 21 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum se convierte en el epicentro de la diplomacia tecnológica. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría ser cuestionada sobre los alcances de su reunión con la Primera Ministra de Japón, enfocada en fortalecer la cadena de suministro de semiconductores y la transición energética en el norte del país. Asimismo, podría ser cuestionada sobre lo ocurrido ayer en Teotihuacán donde un sujeto mató e hirió a varias personas, para después suicidarse.