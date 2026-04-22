¡Contra la manipulación! Proponen reforma que pone alto al uso político de programas sociales

El senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, planteó una reforma para reforzar el carácter institucional de los programas sociales y evitar su posible uso con fines electorales. A través de un mensaje en video, el legislador subrayó que estos apoyos son una herramienta clave del Estado para combatir la desigualdad y garantizar derechos, por lo que no deben ser vistos como concesiones ni favores.

En su posicionamiento, Melgar insistió en que los programas sociales tienen como objetivo central reducir la pobreza y llevar bienestar a millones de familias. Sin embargo, advirtió que, en ausencia de reglas claras y firmes, existe el riesgo de que se desvíen de su propósito original y se utilicen con intereses políticos.

¿Qué plantea la reforma de Melgar sobre los programas sociales?

Ante este panorama, el senador explicó que su propuesta contempla modificaciones a diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social. Entre los puntos principales, destacó que se busca dejar sin ambigüedades que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político ni a un gobierno en turno.

Además, planteó que el padrón de beneficiarios no pueda ser utilizado con fines electorales bajo ninguna circunstancia. También propuso que la entrega y difusión de los apoyos se realice de manera estrictamente institucional, sin colores partidistas o cualquier forma de manipulación.

Otro de los ejes de la iniciativa es establecer sanciones efectivas para quienes incumplan estas disposiciones, con el fin de garantizar que la política social se mantenga al margen de intereses partidistas.

. @LAMelgar propone blindar programas sociales.



“Son derechos, no favores”, afirma. Plantea reformar la ley para evitar uso electoral, eliminar propaganda partidista y sancionar abusos.



“El bienestar no se manipula, se protege con la ley”. pic.twitter.com/zHKsPo0y6Q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

Más que números Melgar pide medir cambios reales en la población

Melgar también hizo una reflexión de fondo sobre el enfoque de la política social en el país. Señaló que su éxito no debe medirse únicamente por la cantidad de personas inscritas en los programas, sino por cuántas logran dejar de necesitarlos gracias a mejores condiciones de vida.

Finalmente, el legislador advirtió que reducir el debate a una confrontación ideológica simplifica un problema complejo. A su juicio, lo relevante es evaluar qué políticas generan mejores resultados en áreas como protección social, educación, empleo e inversión.