¿Por qué no alcanza el dinero? Consejos para cuidar tus ahorros y compras ante la inflación

La inflación puede hacer que, aunque tus ingresos sean los mismos, cada vez compres menos con tu dinero. Si has notado que el supermercado o los servicios cuestan más que antes, es importante entender por qué sucede y cómo impacta tus finanzas.

Conocer qué es la inflación, cómo se mide y qué acciones puedes tomar para proteger tus ahorros y cuidar tu presupuesto te ayudará a tomar mejores decisiones y reducir el efecto del alza de precios en tu economía diaria.

¿Qué es la inflación y cómo afecta tu dinero?

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), la inflación es un fenómeno económico derivado de un aumento generalizado de precios en bienes y servicios, durante un tiempo prolongado, es decir, la inflación indica que los precios aumentan y el poder adquisitivo disminuye.

Cuando existe un exceso de dinero circulando, la gente suele creer que tiene más recursos y aumenta sus gastos, lo que provoca una demanda de bienes y servicios, generando que se rebase la capacidad productiva de un país y con ello la escasez y el aumento eneralizado de precios.

Si el precio de un bien o servicio aumenta, "contagia" al resto del mercado, generando una inflación estructural. Pero si llega a subir el precio de uno repercute en el costo final del producto o servicio y, por ende, en el consumo, a este efecto se le llama inflación de costes.

La pérdida del poder adquisitivo es el dinero que comienza a perder su valor, lo que da como resultado que con el dinero que tienes, compres menos cosas que antes.