¡Se quieren llevar el Oscar! Conoce los animes dominados para el 2025

Los Premios Oscar 2025, se celebrarán el 2 de marzo del siguiente año, por lo que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, reveló la lista de las 31 producciones que buscarán tener un lugar en la Mejor Película Animada, entre ellas cinco animes.

Entre las 31 producciones, destacan cinco animes que podrían posicionarse durante la ceremonia de los premios, el 17 de enero de 2025, será el anuncio de las nominaciones a los Premios Oscar.

Animes preseleccionados

The Colours Within: Es una película animada japonesa, dirigida por Naoko Yamada, la historia de la cinta, es sobre una adolescente con la capacidad de percibir las emociones como colores, además de que intenta mejorar el estado de ánimo de las personas.

Ghost Cat Anzu: Esta película japonesa fue dirigida por Nobuhiro Yamashita, Yôko Kuno, de la compañía Shin-Ei Animation, la sinopsis trata de un monje que se encuentra con un gatito al que adopta y bautiza como Anzu, sin embargo, 30 años después, el gatito no solo no ha muerto, sino que se convierte en un “gato fantasma” que habla y vive como un ser humano.

The Imaginary: Fue dirigida por Yoshiyuki Momose, se trata de una película japonesa, de la compañía Studio Ponoc, la historia narra la vida de Rudger, quien es el amigo imaginario de Amanda Shuffleup.

Look Back: Su sinopsis trata de una chica, Ayumu Fujino, que encuentra inspiración en su rivalidad con su compañera de clase para convertirse en dibujante profesional, su dirección fue realizada por Kiyotaka Oshiyama.

Estos son los 5 animes que compiten por una nominación a ‘Mejor Película Animada’ en los Oscar 2025 🏆 🙌https://t.co/eWV2Mr5NVw — TV Azteca Chihuahua (@AztecaChihuahua) November 28, 2024

Finalmente, The Lors of the Rings: The Rohirrim War, de una coproducción entre Sola Entretainment y Warner Bros, fue dirigida por Kenji Kamiyama.

¿Qué saber de los Oscar 2025?

Los Premios Oscar 2025, tiene diferentes etapas, la primera es el martes 31 de diciembre del presente año, esta es la fecha en que se terminará el periodo en el que las películas pueden estrenarse para ser consideradas en esta edición.

La segunda etapa es el 8 de enero del 2025, donde los miembros de la Academia emitirán su voto para decidir a los nominados en cada categoría, el cierre de votación será el 12 de enero.

El 11 de febrero los integrantes de la Academia emitirán su votación final para decidir a los ganadores de cada una de las categorías, finalmente el 2 de marzo sera la ceremonia principal de los Premios Oscar 2025 en Los Ángeles.