Por qué no debes sacar tortugas del mar: caso en playa de Huatulco | VIDEO

Sacar tortugas del mar puede afectar su bienestar y su entorno natural. Un video grabado en febrero muestra a un hombre retirando a una tortuga del agua en una playa de Huatulco para que niños interactúen con ella, lo que evidencia una práctica que no se debe hacer.

¿Por qué no debes sacar a las totugas del mar?

Sacar tortugas del mar afecta directamente a una especie que ya se encuentra en peligro de extinción.

De acuerdo con Federico Alberto Abreu Grobois, investigador de la UNAM, estos animales han sobrevivido millones de años, pero en pocas décadas la actividad humana los ha puesto en riesgo debido a factores como la explotación comercial, el saqueo de huevos, la pesca incidental, la destrucción de su hábitat y el cambio climático.

Después de su rescate y rehabilitación, liberamos en su hábitat natural a una tortuga de carey juvenil. El trabajo interinstitucional fue fundamental para el éxito de esta operación. pic.twitter.com/mYjiqa34rQ — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) May 22, 2026

Además, su ciclo de vida es altamente vulnerable: desde que son huevos hasta su etapa adulta enfrentan múltiples depredadores, y se estima que solo 1 de cada 100 crías sobrevive.

Las tortugas requieren condiciones muy específicas para reproducirse, como la temperatura de la arena, que incluso determina su sexo, por lo que cualquier alteración en su entorno puede afectar su supervivencia.

🐢¡El sexo de las tortugas es definido por la temperatura del nido en el que se encuentran!🏝️



Aquí te contamos.😉



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Al ser especies migratorias, pasan años en el océano antes de regresar al lugar donde nacieron para reproducirse, un proceso delicado que puede verse interrumpido por la intervención humana.

Por ello, manipularlas o sacarlas de su hábitat, incluso por unos minutos, representa un riesgo adicional para su bienestar y conservación.

Hombre saca a tortuga del mar para manipularla

En el video también se escucha a dos personas reclamar la acción del hombre, advirtiéndole que no debía sacar ni manipular a la tortuga: “carnal, no andes sacando, no la vaya a estar manipulando, por favor, porque nosotros estamos aquí cuidando”, se oye decir, mientras el sujeto responde.

🐢 INDIGNANTE 😡

Hombre extrae a tortuga marina para que turistas la toquen.😡🐢👇🏻



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En las imágenes se observa a tres niños cerca del animal y a un hombre acariciándolo sobre la arena, pese a los llamados a respetarlo. Las personas insisten en que no está permitido realizar este tipo de acciones y le piden mayor respeto hacia la especie.