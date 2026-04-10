Las fechas confirmadas del examen de admisión al IPN en línea 2026; ¿cuántas preguntas tendrá?

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) dio a conocer los detalles clave de su proceso de admisión 2026 para nivel superior en modalidad escolarizada, destacando que el examen de ingreso será completamente en línea y con reglas estrictas para su aplicación.

De acuerdo con la convocatoria oficial, los aspirantes deberán completar su registro entre el 31 de enero y el 20 de marzo de 2026, periodo en el que también seleccionarán su área de conocimiento y opciones de carrera.

El proceso contempla diversas etapas, desde el pre-registro hasta la publicación de resultados, programada para el 11 de julio de 2026, fecha en la que se informará quiénes fueron asignados a alguna de las carreras ofertadas por el instituto.

¿Cuándo es el examen de ingreso al IPN 2026?

El examen de admisión se aplicará en línea en fechas distintas según la ubicación del aspirante.

Para quienes elijan unidades académicas foráneas —como Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala o Zacatecas— la evaluación será el 30 de mayo de 2026.

En tanto, los aspirantes de la Ciudad de México y zona metropolitana presentarán la prueba el 13 o 14 de junio de 2026, conforme a lo indicado en su ficha de examen.

Es importante destacar que la evaluación deberá realizarse exclusivamente en una computadora (de escritorio o laptop), ya que no está permitido el uso de celulares o tabletas. Además, será obligatorio contar con cámara web, micrófono y conexión estable a internet.

¿Cuántas preguntas tiene el examen del IPN y cuántos aciertos necesito?

El examen de admisión del IPN consta de 140 preguntas, las cuales deberán resolverse en un máximo de tres horas.

Los reactivos estarán relacionados con el área de conocimiento elegida por el aspirante:



Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas

Ciencias Médico Biológicas

Ciencias Sociales y Administrativas

En cuanto al número de aciertos necesarios, el IPN no establece un puntaje mínimo fijo. La asignación depende del desempeño de cada aspirante en comparación con otros, así como de la demanda de cada carrera. Es decir, el sistema ordena los resultados de mayor a menor puntaje y asigna lugares hasta agotar la oferta disponible.

¿Qué carreras ofrece el Instituto Politécnico Nacional?

El IPN cuenta con una amplia oferta académica organizada en tres grandes áreas del conocimiento: ingenierías, ciencias de la salud y áreas sociales-administrativas.

Durante el pre-registro, los aspirantes deberán elegir dos opciones de carrera dentro de la misma área, sin posibilidad de modificar esta decisión posteriormente, por lo que se recomienda analizar cuidadosamente la oferta disponible.

Asimismo, el instituto cuenta con unidades académicas tanto en la Ciudad de México como en distintos estados del país, lo que amplía las opciones para los aspirantes, aunque en algunos casos implica acudir presencialmente a dichas sedes durante el proceso.

Finalmente, el IPN reiteró que la única forma de ingresar es a través de este proceso oficial, por lo que advirtió sobre fraudes y supuestos “ingresos garantizados” difundidos en redes sociales o internet.