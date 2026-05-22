“Ya no tenemos material”: química exhibe desabasto en hospital del IMSS Bienestar en Michoacán

Una química explicó públicamente que llevan más de dos meses trabajando sin materiales básicos para realizar estudios de laboratorio en el Hospital Rural del IMSS Bienestar en Huetamo, Michoacán.

A través de un video difundido en redes sociales, la trabajadora identificada como Marisol Gallegos habló directamente con los pacientes antes de iniciar consultas y explicó la complicada situación que enfrenta el hospital.

“Estamos en desabasto aquí en el hospital y ya llevamos tiempo así, ni crean que yo no los quiero atender”, comentó frente a varios pacientes.

La química aseguró que la falta de materiales no depende de los trabajadores, sino de la ausencia de suministros por parte del almacén del hospital.

¿Qué materiales faltan en el hospital de Huetamo?

De acuerdo con el testimonio de Marisol Gallegos, el área de laboratorio enfrenta carencias graves que impiden realizar estudios básicos.

Entre los insumos que faltan se encuentran:



Tubos morados para biometrías hemáticas y hemoglobina glucosilada

Tubos azules para perfiles de coagulación

Agujas para tomar muestras de sangre

Cubreobjetos utilizados en estudios de orina

La trabajadora explicó que sin estos materiales resulta prácticamente imposible realizar análisis clínicos.

Incluso señaló que muchas veces los pacientes creen que el personal médico se niega a atenderlos, cuando en realidad no cuentan con herramientas para trabajar.

Química del Hospital Rural del @IMSS_Bienestar en Huetamo, #Michoacán, denuncia desabasto de insumos desde hace más de dos meses.



Sin tubos, agujas ni cubre objetos, se ve obligada a pedir a pacientes que compren por su cuenta lo necesario para estudios de laboratorio.



La… pic.twitter.com/L6VvO1771J — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 21, 2026

Pacientes deben comprar material para hacerse estudios

Ante la falta de respuesta de las autoridades, el personal encontró una alternativa improvisada: ofrecer a los pacientes la posibilidad de comprar por su cuenta el material necesario.

La química aclaró que nadie está obligado a hacerlo, pero aseguró que es la única forma de poder sacar adelante algunos estudios y no afectar a personas de bajos recursos que necesitan atención urgente. “Es opcional”, insistió en el video.

También reconoció que su sindicato le prohíbe pedir directamente materiales a los pacientes, porque podrían grabarla o acusarla de negar atención médica.

Aun así, dijo que decidió informar públicamente sobre la situación para evitar malentendidos y explicar por qué muchas veces los estudios no pueden realizarse.

La situación resulta todavía más delicada en comunidades alejadas como Huetamo, donde gran parte de la población depende del sistema público de salud y no tiene recursos para acudir a laboratorios privados.

Trabajadores de salud denuncian abandono del sistema médico

Durante el video, Marisol Gallegos también expresó el desgaste emocional que viven médicos, enfermeras y laboratoristas al enfrentar diariamente reclamos de pacientes por problemas que, asegura, están fuera de sus manos. “Somos nosotros los que damos la cara”, explicó.

Hasta el momento, autoridades del IMSS Bienestar no han emitido una postura oficial sobre la falta de insumos denunciada en el Hospital Rural de Huetamo.