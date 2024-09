¡No fueron recibidos! Estudiantes exigen ser escuchados sobre reforma al Poder Judicial

Tras casi 3 horas de espera, integrantes del Movimiento de estudiantes y jóvenes en defensa del Poder Judicial , solo pudieron entregar a diputados del PAN el derecho de petición de 768 ciudadanos para entablar diálogo y resolver las preocupaciones del contenido de la reforma que discutirán este martes los legisladores, que entre otras cosas plantea la elección por voto ciudadano de jueces, magistrados y ministros.

José Mario de la Garza, de la Escuela Libre de Derecho, exigió “Es un documento muy bien armado con 5 preguntas claves respecto a cómo la reforma judicial garantizaría el acceso a la justicia y la división de poderes, yo creo que serviría mucho que en la sesión de mañana se mencioné que los jóvenes estuvieron presentes, que los estudiantes estuvieron presentes y que eso se mencioné en el orden del día de la sesión emblemática y trascendental que va a tener mañana México”

El grupo de diputados del PAN, encabezados por Kenia López Rabadán, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recibió el expediente y garantizó a estudiantes el voto en contra de la bancada panista.

“Tomamos su documento diciéndoles que hemos votado en contra en la Mesa Directiva de que este fast track que quieren hacer s e lleve a cabo. No es posible que quieran lastimas al poder judicial y lamentablemente a ustedes quitarles la posibilidad de tener un espacio en el poder judicial si son honorables, si son inteligentes, estudiosos, si son trabajadores, si tenían una carrera por delante, ahora con esta propuesta lamentablemente parece ser que no será así, los estarán obligando a ir a una campaña sin una certeza de legalidad”, señalo López Rabadán.

Estudiantes aseguran que no buscan privilegios

Los estudiantes tenían la idea de que el documento fuera recibido por todos los grupos parlamentarios y dejaron en claro que no buscan ni privilegios ni influencias.

Mateo Santos de la Universidad Panamericana aclaró “Nosotros no vamos a respaldar una reforma judicial que no tenga una visión integral detrás, que no responda a las necesidades que verdaderamente existen en el Poder Judicial, que están fuera del alcance de lo que están presentado hoy en día y no es una cuestión de influencias, a nosotros no nos interesa eso, a nosotros nos interesa mantener la división de poderes, que la gente, que la comunidad de México y las comunidades estudiantiles tengan la capacidad de poder formar parte de un poder judicial con una carrera profesional”.

Contradicciones en San Lázaro: Aseguran no había quien los recibiera, Monreal dijo que sí serían atendidos

Esperaron varias horas fuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, se les dijo que no había diputados que los recibiera, a pesar de que el líder de Morena, Ricardo Monreal, horas antes adelantó que serían atendidos.

Y así fustigaron al líder de Morena y catedrático de la UNAM por defender la reforma al Poder Judicial que pone en riesgo derechos fundamentales de los ciudadanos.

“Yo le diría al profesor Monreal que revise bien las clases de derecho constitucional que está dando, que revise bien también que ciertos principios de la Constitución tal vez tienen que permanecer intacto de los vaivenes políticos, los derechos fundamentales son ajenos al péndulo de la política y esta reforma judicial pretende desequilibrar y desestabilizar todo el sistema de protección de los derechos humanos…Yo creo que los nosotros los jóvenes y estudiantes le tenemos que dar una pequeña clase de derechos constitucional al diputado Monreal”, replicó José Mario de la Garza.

Se espera que los estudiantes regresen este martes a la Cámara de Diputados a reclamar su derecho petición y de escuchados.