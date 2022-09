Estudiantes franceses se burlan de mexicanos y los regresan a su país

Dos estudiantes franceses, que llegaron a México de intercambio a una universidad particular en León, Guanajuato, se burlaron de los mexicanos y demostraron comportamientos inadecuados con símbolos patrios, acciones que difundieron en redes sociales, se viralizaron y por las que fueron regresados a su país.

Los jóvenes estudiantes franceses hicieron publicaciones que internautas mexicanos y las autoridades de la universidad donde estaban de intercambio consideraron ofensivas.

Los ciudadanos franceses difundieron una fotografía con la frase “primer mes con los indígenos” y en otra imagen, uno de ellos tapa sus piernas con la bandera de México, mientras aparentemente está realiza sus necesidades en el baño.

Si bien, la definición de la palabra indígena no es un insulto, lo que se considera una ofensa es que se piense que la palabra en sí misma lo es.

La universidad donde estudiaban, informó ayer que se dio por concluido el intercambio de dos estudiantes franceses, quienes van a regresar a su institución de origen en Francia, en donde serán sancionados conforme a los reglamentos de su escuela.

La Universidad De La Salle Bajío argumentó que no están permitidas expresiones discriminatorias, racistas o intolerantes.

Usuarios de redes sociales difundieron las imágenes de los jóvenes que de inmediato se viralizaron y generaron reacciones de rechazo a su comportamiento.

“¿Esta gente estudia? Porque he estado en pueblos mexicanos y las personas indígenas tienen más valores y educación que estos estudiados”, “Por qué la gente irá a países que desprecia? “Que nos llamen indígenas no me molesta, con mucho orgullo puedo decir que tengo origen indígenas, pero la falta de respeto a nuestro lábaro patrio es imperdonable”, “Aquí los güeros racistas no son bienvenidos”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

La Universidad responde a burlas de estudiantes franceses

Por su parte, la Universidad De La Salle Bajío dio a conocer su respuesta a estos comportamientos y a través de sus redes sociales informó que serán regresados a su país de origen en donde serán sancionados.

Aclaró que un grupo numeroso de estudiantes franceses se encuentran de intercambio en su institución y no todos participaron en esos actos de falta de respeto a los símbolos patrios, “por lo que mereces ser tratados con cordialidad con la que tratamos al resto de nuestros visitantes”.