“¡Déjenlos!”: Policía reprime a estudiantes de la UAEM que protestaban por casos de feminicidios

La protesta de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante el desfile conmemorativo por el natalicio de José María Morelos y Pavón en Cuautla terminó con represión, luego de varios empujones por parte de la policía contra los alumnos, y al final retiraron a los manifestantes por parte de elementos de seguridad. Los jóvenes exigían justicia por los recientes asesinatos de integrantes de la comunidad universitaria y mayor seguridad en Morelos. Tras los hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) abrió una queja para investigar una posible vulneración de derechos.

¿Qué pasó con los estudiantes de la UAEM durante el desfile de Cuautla?

Los universitarios ingresaron al recorrido del desfile con mantas, pancartas y un megáfono para exigir un alto a los feminicidios, homicidios y la inseguridad. La protesta ocurrió frente al palco donde se encontraba la gobernadora Margarita González Saravia, junto con otras autoridades.

Elementos de seguridad, algunos uniformados y otros vestidos de civil, rodearon a los manifestantes y comenzaron a retirarlos para liberar el paso de los contingentes. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo algunos estudiantes son jalados y llevados hacia las orillas de la vialidad.

Una estudiante que llevaba un megáfono reclamó mientras era retirada: “Tenemos derecho a manifestarnos, por favor graben eso”.

¿Por qué protestaron los estudiantes en Cuautla?

La movilización está relacionada con los recientes asesinatos de integrantes de la comunidad universitaria, entre ellos Claudia Tacoronte Aguilera y dos alumnos de la Preparatoria 2 de Cuernavaca.

Los jóvenes colocaron previamente mantas contra la violencia y reclamaron garantías de seguridad. Algunos contingentes escolares continuaron su recorrido incluso sobre las pancartas colocadas en la vialidad.

Solo dos estudiantes lograron acercarse al presídium para reclamar directamente a la gobernadora y expresar su cansancio ante la violencia que afecta a Morelos.

¿Qué dijo la Comisión de Derechos Humanos sobre la protesta?

La CDHM informó este 30 de septiembre que inició la queja CDHM/1S.1/042/2026-VRO para investigar los hechos y determinar las actuaciones correspondientes.

El organismo exhortó a las autoridades de seguridad estatales y municipales a revisar la intervención policial, esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades en caso de que se acrediten conductas contrarias a la ley.

La Comisión recordó que la libertad de expresión y la libre manifestación están protegidas por la Constitución y señaló que cualquier uso de la fuerza debe sujetarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

¿Hubo otros enfrentamientos entre policías y manifestantes en Morelos?

La CDHM también señaló que el episodio de Cuautla ocurre después de una movilización registrada el 16 de septiembre en el Centro de Cuernavaca, donde estudiantes, colectivas feministas y otras personas exigieron justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera y otros casos de violencia.

De acuerdo con el organismo, en aquella protesta también hubo un encuentro físico entre manifestantes y policías, con empujones, golpes y caídas.

La Comisión indicó que dará seguimiento a ambos casos y llamó a fortalecer los protocolos de actuación policial para atender manifestaciones con perspectiva de derechos humanos.