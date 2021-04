EUA compartirá 60 millones de vacunas de AstraZeneca

Estados Unidos enviará 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a otros países de todo el mundo, informó en redes sociales el asesor de la Casa Blanca en el grupo de respuesta de coronavirus, Andy Slavitt.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó en una rueda de prensa la decisión de Estados Unidos de compartir esta vacuna que no se está utilizando en el país porque no ha sido aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), y explicó que será este organismo el que determine que las dosis son seguras para su envío al exterior.

Psaki recordó que Estados Unidos dispone de vacunas suficientes para su población y no necesita las de AstraZeneca. También aclaró, no obstante, que los envíos de esta vacuna no serán inmediatos y llevarán semanas, incluso meses, hasta que la FDA revise y dé las autorizaciones.

Añadió que, de momento, esperan liberar los primeros 10 millones de dosis en las próximas semanas y otros 15 millones hasta junio.

“Consideraremos una gama de opciones de nuestros países socios y, por supuesto, gran parte de eso será a través de relaciones directas”, indicó Psaki al ser cuestionada sobre qué naciones recibirán las vacunas.

El gobierno de Biden había dicho en marzo que enviaría unos 4 millones de dosis de la vacuna del fabricante británico a Canadá y México, y ahora está bajo una creciente presión para ampliar el intercambio de sus reservas con India y otros países.

Una portavoz de AstraZeneca no pudo comentar los detalles del acuerdo, pero dijo que las dosis formaban parte de sus compromisos de suministro al gobierno estadounidense. “Las decisiones de enviar suministros estadounidenses a otros países son tomadas por el gobierno de Estados Unidos”, dijo.