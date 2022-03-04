EU seguirá con expulsiones de migrantes en frontera con México

Una corte de apelación de Estados Unidos (EU) dictaminó que la administración de Joe Biden puede seguir con expulsiones de migrantes en su frontera con México, aunque con ciertos límites.

Estados Unidos puede seguir expulsando rápidamente a las familias migrantes atrapadas al cruzar la frontera entre EU y México, pero debe evitar enviarlas a cualquier lugar donde puedan ser perseguidas o torturadas, dictaminó un tribunal federal de apelaciones.

Este fallo mantiene las restricciones puestas en marcha por el gobierno del expresidente Donald Trump, con el objetivo de prevenir la propagación del Covid-19, pese a que se han levantado muchas otras prohibiciones fronterizas relacionadas con la contingencia sanitaria.

Ojo: CBP continúa expulsando a los inmigrantes indocumentados que lleguen a o entre puertos de entrada bajo la autoridad del Título 42 de la CDC. Aquellos que no pueden ser expulsados, ni tienen base legal para permanecer se colocan en procedimientos de deportación acelerados. pic.twitter.com/sBtO7PlDeB — CBP South Texas (@CBPSouthTexas) March 4, 2022

ACLU contra política de expulsión: "Título 42"

Un grupo de migrantes afectados, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones sin fines de lucro, apelaron contra la política de expulsión conocida como "Título 42", que la administración del presidente Joe Biden ha mantenido en gran medida.

Ellos argumentaron que las expulsiones eran ilegales, pero el panel de jueces del tribunal de apelaciones no estuvo de acuerdo, al considerar que los inmigrantes amparados "no tienen derecho a estar en Estados Unidos, y el Ejecutivo puede expulsarlos inmediatamente".

Sin embargo, la corte de apelaciones añadió que "el Ejecutivo no puede expulsar a los extranjeros a un país en el que su -vida o libertad se vería amenazada- por su -raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política-" o "a un país en el que probablemente serán torturados".

🟡Gracias a la demanda de ACLU al gobierno estadounidense para revocar el "Título 42", que obligaba a solicitantes de asilo a ser expulsados sin procesar su petición, podrían ingresar legalmente 250 solicitantes de asilo al día a EE.UU.https://t.co/fpDw6Cla1i pic.twitter.com/zZ139NQSdw — Conexión Migrante (@conectmigrante) May 19, 2021

Joe Biden ha mantenido la orden del "Título 42"

El presidente Joe Biden ha luchado por mantener la orden del "Título 42", emitida en marzo del año 2020 por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EU.

Cabe señalar que muchos demócratas, algunos expertos en salud y defensores de los inmigrantes se oponen dicha política de expulsiones de migrantes ya que argumentan que corta ilegalmente el acceso al asilo y que no está respaldada por pruebas científicas.

Las detenciones y expulsiones de migrantes en la frontera de EU con México se dispararon hasta alcanzar niveles récord en el 2021, durante el primer año de mandato de Biden y podrían aumentar aún más este año 2022, dijeron autoridades en enero pasado.

En septiembre pasado, un juez federal dictaminó que la política del "Título 42" no podía aplicarse a las familias, sin embargo el gobierno de Biden apeló esa decisión. Al principio de su presidencia, Biden eximió a los niños no acompañados de esta política de expulsiones de migrantes.

Desde que Biden asumió el cargo en enero de 2020, más de un millón de migrantes han sido expulsados en virtud de la orden del "Título 42".