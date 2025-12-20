¡Sigue la presión! EU intercepta otro buque petrolero frente a costas de Venezuela

Estados Unidos volvió a incautar un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, en una operación que confirma el endurecimiento de su presión marítima sobre el régimen de Nicolás Maduro . La acción ocurrió en aguas internacionales y marca la segunda incautación de este tipo en semanas recientes.

La operación es encabezada por la Guardia Costera de Estados Unidos , con apoyo del ejército mediante helicópteros, en el contexto del “bloqueo total” anunciado por el presidente Donald Trump contra petroleros sancionados que entren o salgan del país sudamericano.

#HechosAlMomento | "Venezuela está rodeada"



El presidente de EU, #DonaldTrump, ordenó el bloqueo total de los barcos petroleros sancionados que entran y salen de #Venezuela



Además, aseguró que el país sudamericano está rodeado por la Armada de EU.



https://t.co/vu76gVieRW pic.twitter.com/ImyeEEvOlF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 17, 2025

El despliegue militar y las incautaciones ya tienen efectos directos en el comercio energético regional, con buques detenidos en altamar, exportaciones a la baja y crecientes tensiones entre Washington y Caracas.

Segunda incautación de un buque petrolero frente a Venezuela

La información de la incautación del buque petrolero frente a las costas de Venezuela, fue confirmada por tres funcionarios estadounidenses a la agencia internacional de noticias Reuters . La embarcación fue detenida en aguas internacionales, aunque las autoridades no han revelado la ubicación exacta del operativo.

La Guardia Costera lidera la acción, mientras que helicópteros militares transportan personal y realizan labores de vigilancia aérea. El Pentágono y la propia Guardia Costera remitieron cualquier comentario a la Casa Blanca .

Esta es la segunda incautación de un buque petrolero cerca de Venezuela en las últimas semanas, en medio de un despliegue militar estadounidense sin precedentes recientes en la región.

Bloqueo total a todos los buques petroleros que entren y salgan de Venezuela

La incautación ocurre cuatro días después de que Donald Trump anunciara un “bloqueo total y completo” a todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Desde entonces, decenas de buques permanecen detenidos en aguas venezolanas para evitar ser confiscados.

Trump acusó al gobierno venezolano de haber despojado a empresas estadounidenses de sus derechos petroleros y aseguró que no permitirá que el régimen siga financiándose mediante exportaciones sancionadas.

La medida ha derivado en un embargo de facto, con millones de barriles de crudo almacenados en buques a la espera de una salida segura.

🔴 Con todo contra #Maduro…



Donald #Trump endureció su ofensiva contra el régimen venezolano al declararlo oficialmente como una organización terrorista.



En su mensaje, Trump advirtió que cualquier buque petrolero que entre o salga del país será detenido y acusó al gobierno de… pic.twitter.com/E5MZYeRpTA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 17, 2025

El antecedente: el superpetrolero Skipper

La semana pasada, Estados Unidos incautó el superpetrolero Skipper, interceptado en el mar Caribe cuando transportaba aproximadamente 1.85 millones de barriles de crudo pesado venezolano Merey. El buque fue interceptado bajo una orden de incautación, según confirmó la fiscal general estadounidense Pamela Bondi .

Imágenes satelitales mostraron al Skipper navegando al norte de Guadalupe antes de ser desviado rumbo a Houston. La autoridad marítima de Guyana informó que la embarcación enarbolaba falsamente su bandera.

Washington ha dejado claro que se prepara para interceptar más buques vinculados al transporte de petróleo venezolano.

Impacto en exportaciones y mercado petrolero

Como consecuencia del bloqueo, las exportaciones de crudo venezolano han caído de forma drástica. Aunque algunos buques no están sancionados, incluidos los utilizados por empresas autorizadas como Chevron, el riesgo de incautación ha paralizado gran parte del comercio.

China continúa siendo el principal comprador de crudo venezolano, que representa cerca del 4% de sus importaciones. Sin embargo, analistas advierten que, si el embargo se prolonga, la pérdida de hasta un millón de barriles diarios podría presionar al alza los precios del petróleo.

Respuesta de Venezuela y escalada de tensión

De acuerdo con The New York Times, el presidente Nicolás Maduro ordenó a la Armada venezolana escoltar buques petroleros, mientras que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López , afirmó que las amenazas de Washington no los intimidan.

The United States has recognized that the world is moving towards inevitable multipolarity and has begun a strategic withdrawal to consolidate its hegemony in this hemisphere, particularly in the Caribbean Sea, at the expense of the sovereignty of our peoples. pic.twitter.com/FqKdjdzIqt — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) December 13, 2025

Maduro acusa a Estados Unidos de buscar derrocar a su gobierno y apropiarse de los recursos petroleros del país, que posee las mayores reservas de crudo del mundo. La campaña de presión incluye sanciones, presencia militar y acciones directas contra la llamada “flota en la sombra” utilizada para transportar petróleo venezolano, iraní y ruso.