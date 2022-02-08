EU revisará protocolos en puente levadizo tras muerte de ciclista

Autoridades de Estados Unidos (EU) revisarán los protocolos del puente levadizo en el país, luego de que una ciclista muriera el pasado domingo al intentar cruzar uno en Florida.

Mike Jachles, vocero de la policía de West Palm, indicó que se investigará cómo ocurrió el accidente, y por qué el puente se elevó antes de que la ciclista pasara, cuando hay varias señales antes de que ocurra. El vocero añadió que el operador del puente está “estremecido” debido al accidente.

“Hay señales de advertencia y procedimientos de seguridad para que los trabajadores del puente los sigan, con múltiples pasos y múltiples niveles de verificación para asegurarse de que no haya automóviles ni personas en el puente cuando este suba”, dijo Jachles a medios locales.

Por lo que las investigaciones hechas por los policías de EU deberá determinar si los protocolos fallaron o si la mujer cruzó el puente levadizo evadiendo las señales de seguridad, en ese caso, las autoridades indicaron que deberán buscar la forma de evitar que los ciudadanos ignoren las señales y se arrieguen a sufrir un accidente.

Muertes de ciclista en puentes levadizos de EU

El pasado domingo, una ciclista murió al caer de un puente levadizo, cuando transitaba por el puente Royal Park, que conecta a West Palm con Palm Beach.

La policía local informó que la mujer, de 79 años de edad, estaba a tres metros de terminar de cruzar el puente levadizo cuando éste comenzó a subir, y a pesar de que un transeúnte intentó ayudarla, fue imposible, por lo que cayó de una altura de cinco o seis pisos.

“La mujer trató de aferrarse. Hubo un transeúnte cerca que trató de ayudarla, pero trágicamente cayó de una altura de cinco o seis pisos hacia el pavimento y murió”, dijo Mike Jachles.

Y este no es el único accidente que ocurre en un puente levadizo en EU. En 2021, una tragedia similar, ocurrió también en Florida. Fred Medina, de 58 años, murió al cruzar con su bicicleta un puente levadizo en Miami River.

En esa ocasión, el ciclista intentó adelantarse a la apertura del puente levadizo, pero no lo logró y terminó por resbalarse cuando el puente se abrió y caer en medio de los segmentos del puente.