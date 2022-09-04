Zelenski advierte a Europa preparase para invierno con cortes de energía

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho a Europa que espere un invierno difícil, ya que el conflicto con Rusia causa cortes en las exportaciones de petróleo y gas por parte de Moscú. Mientras, los líderes del continente trabajaban el domingo para aliviar el impacto de los altos precios de la energía.

Zelenski habló tocó el tema de la energía el sábado por la noche después de que Rusia cerrara un gasoducto principal que suministra gas ruso al continente.

"Rusia está preparando un golpe energético decisivo sobre todos los europeos para este invierno", dijo en su discurso diario por vídeo.

Moscú ha citado las sanciones occidentales impuestas por su invasión a Ucrania y cuestiones técnicas para las interrupciones de energía. Los países de Europa que han respaldado a Kiev con apoyo diplomático y militar han acusado a Rusia de convertir el suministro de energía en un arma.

Algunos analistas afirman que la escasez y el aumento del coste de vida a medida que se acerca el invierno corren el riesgo de minar el apoyo de Occidente a Kiev mientras los gobiernos tratan de hacer frente a las poblaciones descontentas.

Alemania: sin gas ruso

La semana pasada, Rusia dijo que mantendría cerrado el gasoducto Nord Stream 1, su principal canal de gas hacia Alemania, y los países del G7 anunciaron un tope de precios previsto para las exportaciones de petróleo ruso.

Rusia dijo que dejaría de vender petróleo a los países que aplicaran el tope.

El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo el domingo que su gobierno había estado planeando un cese total de las entregas de gas en diciembre, prometiendo medidas para bajar los precios de la energía y vincular las prestaciones sociales a la inflación.

"Rusia ya no es un socio energético fiable", dijo Scholz en una conferencia de prensa en Berlín.

En respuesta a ese comentario, el expresidente ruso Dmitri Medvédev acusó a Alemania de ser "un país inamistoso" y enemigo de Rusia. "En otras palabras, ha declarado una guerra híbrida a Rusia", dijo.

El domingo, Finlandia y Suecia anunciaron planes para ofrecer miles de millones de dólares a las compañías eléctricas para evitar la amenaza de insolvencia en medio de la crisis.