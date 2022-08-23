Estudio revela que Europa sufre la peor sequía en al menos 500 años

El Observatorio Europeo de la Sequía (EDO, por sus siglas en inglés) informó que Europa vive su peor sequía en al menos 500 años, la cual se extiende en casi dos tercios del territorio y afecta la navegación, producción de electricidad y cultivos.

De acuerdo con EDO, el 47 por ciento de Europa se encuentra en estado de alerta con un claro déficit de humedad en el suelo y en el 17 por ciento la vegetación está dañada.

“La grave sequía afecta a muchas regiones de Europa desde principios de año, se ha ido extendiendo y agravando desde el inicio de agosto” señaló el informe de la agencia europea y añadió que la zona occidental y el mediterráneo experimentarán condiciones más cálidas y sequías más extremas de lo normal hasta noviembre.

El estudio indicó que la sequía de este 2022 es la más severa en al menos 500 años, debido a las extremas olas de calor que agravaron el problema y provocaron incendios forestales, por lo que las autoridades llamaron a tomar medidas frente al cambio climático.

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Afectaciones de la peor sequía en Europa

Las cosechas de verano se vieron afectadas, ya que el rendimiento del maíz en grano en 2022 será un 16 por ciento inferior a la media de los cinco años anteriores y los de la soja y el girasol caerán un 15 por ciento y un 12 por ciento respectivamente.

La generación de energía hidroeléctrica también se detuvo por la sequía, con un mayor impacto en otros productores de energía debido a la escasez de agua para alimentar los sistemas de refrigeración.

El bajo nivel de las aguas en Europa dificultó la navegación interior, por ejemplo a lo largo del río Rin, y la reducción de la carga marítima afcetó al transporte de carbón y petróleo.

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El EDO dijo que las lluvias de mediados de agosto pueden haber aliviado las condiciones de la sequía, pero en algunos casos llegó en forma de tormentas eléctricas que causaron más daños.

El indicador de sequía del observatorio se basa en las mediciones de las precipitaciones, la humedad del suelo y la fracción de radiación solar que absorben las plantas para la fotosíntesis.

