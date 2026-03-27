¿En qué países es legal la eutanasia? El procedimiento al que fue sometida Noelia Castillo Ramos en Barcelona

La eutanasia de Noelia Castillo Ramos se realizó este 26 de marzo de 2026 en Barcelona, donde la joven de 25 años accedió al procedimiento tras un proceso autorizado por instancias médicas y legales en España. La muerte fue confirmada alrededor de las 20:00 horas (hora local).

En los meses previos, Noelia Castillo Ramos pasó por evaluaciones clínicas y revisiones jurídicas para acceder a la eutanasia; vivía con una lesión en la médula espinal que le provocó paraplejía, lo que le impedía mover la parte inferior del cuerpo y condicionaba su vida diaria con dolor constante.

Los hechos que marcaron la vida de Noelia Castillo Ramos antes de la eutanasia

De acuerdo con su propio testimonio en entrevista con un medio español, su historia incluye varios episodios que marcaron un deterioro progresivo en su entorno personal.

Uno de los primeros ocurrió con una pareja, quien, según relató, se aprovechó de ella mientras dormía. Tiempo después, en una discoteca, dos personas intentaron acercarse con la misma intención, situación que no se concretó, pero que incrementó su sensación de vulnerabilidad.

El hecho más grave ocurrió días antes del 4 de octubre de 2022, cuando, según su versión, tres personas participaron en una agresión en su contra. Tras ese episodio, Noelia Castillo Ramos intentó quitarse la vida al lanzarse desde un quinto piso.

A pesar de lo delicado de la situación, logró sobrevivir, pero con una lesión medular irreversible que cambió por completo su vida y que, con el tiempo, la llevó a solicitar la eutanasia en Barcelona.

TAMBIÉN TE PEUDE INTERESAR: EUTANASIA NOELIA CASTILLO RAMOS EN BARCELONA: QUÉ SE SABE DE LOS AGRESORES TRAS LOS ATAQUES QUE CAMBIARON SU VIDA

Tras la muerte de Noelia Castillo Ramos en Barcelona por eutanasia, qué se sabe sobre los responsables de los hechos que cambiaron su vida en 2022.|Captura de pantalla

¿Qué es la eutanasia y cómo se relaciona con el caso de Noelia Castillo Ramos?

Tras la muerte de Noelia Castillo Ramos en Barcelona, el término eutanasia volvió a tomar relevancia. Este procedimiento consiste en que un profesional de la salud interviene de forma directa para poner fin a la vida de un paciente que enfrenta una condición irreversible y sufrimiento constante.

En el caso de Noelia, la eutanasia fue autorizada bajo la legislación vigente en España, donde este procedimiento está regulado dentro del sistema de salud; su decisión se dio después de vivir con una lesión medular irreversible que afectaba su vida diaria.

Es importante diferenciar este procedimiento del suicidio asistido; aunque ambos conceptos suelen confundirse, no son lo mismo. En la eutanasia, el acto lo realiza un médico; en el suicidio asistido, la persona ejecuta la acción final por sí misma.

|Especial

¿En qué países es legal la eutanasia?

A partir de este caso, surge una pregunta frecuente: en qué países está permitida la eutanasia. La respuesta depende de la legislación de cada nación, ya que no existe un criterio único a nivel mundial.

Países Bajos fue el primero en legalizarla en 2001 ; después se sumaron Bélgica y Luxemburgo, mientras que Canadá regula este procedimiento desde 2016.

En España, donde ocurrió el caso de Noelia Castillo Ramos, la eutanasia es legal desde 2021 bajo condiciones específicas. En América Latina, Colombia la permite desde hace años, y Uruguay se sumó recientemente con una ley en 2025.

Otros países como Nueva Zelanda y Portugal también han aprobado este procedimiento. En contraste, en lugares como Suiza no está permitida la eutanasia, pero sí el suicidio asistido bajo ciertos criterios.