¡Ya vienen los eventos astronómicos de enero 2026! Lluvia de estrellas y oposiciones planetarias

El inicio del año 2026 se presenta como un periodo excepcional para los entusiastas de la observación del cielo. Durante estas semanas, seremos testigos de una alineación de eventos astronómicos que incluyen desde la máxima actividad de meteoros hasta oposiciones planetarias clave, ofreciendo una oportunidad única tanto para astrónomos aficionados como para profesionales.

La dinámica del sistema solar mostrará a Júpiter en su máximo esplendor, mientras que los movimientos lunares marcarán el ritmo de las mareas y las condiciones de visibilidad nocturna. A continuación, se presenta la cronología detallada de los fenómenos que ocurrirán en la bóveda celeste durante este mes.

Eventos astronómicos de enero 2026

1 de enero: Perigeo lunar (360 182 km). La Luna se verá ligeramente más grande de lo habitual.

3 de enero: Día de alta actividad astronómica: Pico de la lluvia de estrellas Cuadrántidas (120 meteoros/hora). Luna Llena. La Tierra en el Perihelio (distancia mínima al Sol). Conjunción de la Luna y Júpiter en la constelación de Géminis.



