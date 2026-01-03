¡Ya vienen los eventos astronómicos de enero 2026! Lluvia de estrellas y oposiciones planetarias
Enero de 2026 promete ser un festín celestial, con eventos astronómicos impresionantes: desde lluvias de meteoros Cuadrántidas hasta oposiciones planetarias.
El inicio del año 2026 se presenta como un periodo excepcional para los entusiastas de la observación del cielo. Durante estas semanas, seremos testigos de una alineación de eventos astronómicos que incluyen desde la máxima actividad de meteoros hasta oposiciones planetarias clave, ofreciendo una oportunidad única tanto para astrónomos aficionados como para profesionales.
La dinámica del sistema solar mostrará a Júpiter en su máximo esplendor, mientras que los movimientos lunares marcarán el ritmo de las mareas y las condiciones de visibilidad nocturna. A continuación, se presenta la cronología detallada de los fenómenos que ocurrirán en la bóveda celeste durante este mes.
Eventos astronómicos de enero 2026
- 1 de enero: Perigeo lunar (360 182 km). La Luna se verá ligeramente más grande de lo habitual.
3 de enero: Día de alta actividad astronómica:
- Pico de la lluvia de estrellas Cuadrántidas (120 meteoros/hora).
- Luna Llena.
- La Tierra en el Perihelio (distancia mínima al Sol).
- Conjunción de la Luna y Júpiter en la constelación de Géminis.
- 6 de enero: Mercurio en afelio y Venus en conjunción solar superior (pasa a ser visible al atardecer).
- 8 de enero: El cometa 24P/Schaumasse alcanza su perihelio (magnitud 8).
- 9 de enero: Júpiter en su punto más cercano a la Tierra y Marte en conjunción solar.
- 10 de enero: Júpiter en oposición (visibilidad máxima durante toda la noche) y Luna en Cuarto Menguante.
- 13 de enero: Apogeo lunar (distancia máxima de 405 377 km).
- 16 de enero: El cúmulo abierto M 47 alcanza su mejor posición de observación.
- 17 de enero: Perihelio lunar (máxima cercanía de la Luna al Sol).
- 18 de enero: Luna Nueva (distancia de 395 395 km).
- 21 de enero: Mercurio en conjunción solar superior (pasa al cielo vespertino).
- 22 de enero: Cúmulo de la Pequeña Colmena (M41) en posición ideal y Venus en afelio.
- 23 de enero: Encuentro triple: Luna, Saturno y Neptuno en Piscis. Plutón en conjunción solar.
- 26 de enero: Luna en Cuarto Creciente.
- 27 de enero: Acercamiento de la Luna a las Pléyades (M 45) en Tauro.
- 29 de enero: Segundo perigeo lunar del mes (365 869 km).
- 31 de enero: Segunda conjunción de la Luna y Júpiter en Géminis.