Ex diputado Sergio Mayer dice que ya decretó ser presidente en 2024

Sergio Mayer, ex diputado federal, aseguró que será presidente en las elecciones 2024, pues además de trabajar en ello, ya lo decretó.

En entrevista, Sergio Mayer dijo que aunque no está en la administración pública, continúa trabajando en su sueño de ser presidente de México.

¡Sergio Mayer nos comparte su deseo de llegar a la presidencia de México! 🎉🙌📺 #VLA #SemifinalQuieroBailar pic.twitter.com/fdZt2uRCO7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 5, 2022

“Me visualizo, lo decreto y lo pienso y sigo trabajando para ello, y que el hecho de ser actor no te minimiza ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”.

Sergio Mayer se compara con Schwarzenegger

El ex diputado federal, Sergio Mayer explicó que su carrera como actor no le quita mérito para ser presidente en las elecciones 2024.

El ex diputado federal dijo que ejemplo de que la profesión no define el trabajo en la política es el también actor Arnold Schwarzenegger, estuvo al frente del gobierno del estado de California.

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del estado de California, el estado más importante. He tratado de demostrar con hechos, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, explicó Sergio Mayer.

Más tarde, en redes sociales, el ex diputado sostuvo sus declaraciones y aseguró que sus aspiraciones de ser presidente se basarán en el respeto de las instituciones y de la Constitución de México.

“Mi compromiso es con mi país, es legítimo, respetando siempre la Constitución, las instituciones y peleando por la igualdad de oportunidades para las personas más vulnerables”, escribió el ex diputado federal en su cuenta de Instagram.

El actor y ex integrante del grupo musical Garibal, Sergio Mayer, además de ocupar una diputación federal por el partido Morena de 2018 a 2021 por el Distrito 6.