Así fue como el Cártel de Sinaloa se infiltró en 8 municipios de Morelos; ¿cuáles son?

En medio de las acusaciones de narcogobiernos en México, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló como el Cártel de Sinaloa se infiltró en la cúpula de poder en al menos 8 municipios de Morelos.

En el marco de la operación Enjambre, este jueves se detuvieron a varios funcionarios públicos de la entidad gobernada por la morenista Margarita González, entre ellos el presidente municipal de Atlatlahucan y el exalcalde de Yecapixtla.

Narcogobierno al descubierto: así se infiltró el Cártel de Sinaloa en Morelos

El vocero de la FGR, Ulises Lara López informó que este grupo criminal logró penetrar las estructuras municipales por medio del financiamiento de campañas de candidatos.

Con el fin de que los funcionarios llegaran al poder, integrantes del Cártel de Sinaloa o el Cártel del Pacífico, intimidaban a actores políticos contrarios.

Esto les permitió operar impunemente en diversos municipios, sin que ninguna autoridad les pusiera un freno, entre ellos en:



Yecapixtla.

Cuautla.

Atlatlahucan.

Rol de “El Barbas” en Morelos: así operaba para el Cártel de Sinaloa

Júpiter Araujo Bernard, alias "El Barbas", es señalado por autoridades como presunto líder y operador del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de la entidad morelense.

Su nombre comenzó a aparecer en las investigaciones, luego de que fuera captado reuniéndose con alcaldes de la entidad, para presuntamente financiar campañas políticas, a cambio de protección para operar libremente.

Esto permitió una escalada de violencia que incluyó extorsión, homicidios, narcomenudeo, robo y secuestro, por lo que “El Barbas” habría sido el vínculo entre los funcionarios y la organización criminal.

¿Cuántas personas fueron detenidas en Morelos?

Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la Operación Enjambre terminó con la detención de 6 funcionarios, entre ellos excandidatos.



Agustín Toledano Amaro: presidente municipal de Atlatlahucan

Horacio Zavaleta: secretario del Ayuntamiento de Cuautla

Jonathan Espinoza: tesorero del Ayuntamiento de Cuautla

Pablo Portillo: oficial mayor del municipio de Cuautla

Irving Sánchez Zavala: expresidente municipal de Yecapixtla

Arisbel Rubí Vázquez Amaro, alias “La Jefa”: excandidata a la presidencia de Atlatlahucan.

Por su parte, se emitió una orden de aprehensión para Jesús Corona Damián, alcalde en funciones de Cuautla, así como de un exservidor público de ese municipio señalado como personal de su confianza.

